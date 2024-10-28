İstanbul bu hafta birçok etkinliğe sahne olacak

Yayınlanma: 28.10.2024 - 14:55

Güncelleme: 28.10.2024 - 14:55

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performans sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu 9 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

Alp Tuğhan Taş'ın yazıp, yönettiği yeni eser "İkinci Perdenin Başı", 30 Ekim-2 Kasım'da Müze Gazhane Meydan Sahne'de sanatseverlerle buluşacak.

Yönetmen Engin Alkan'ın William Shakespeare'in "Hamlet" eserini farklı yorumladığı aynı adlı eser Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Tartuffe" oyunu Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, 1930-1940'lı yılların İstanbul'unu zengin tasvirlerle sunan "Fosforlu Cevriye" Ümraniye Sahnesi'nde, "Hayat Der Gülümserim" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, Anton Çehov'un tek perdelik kısa oyunlarından oluşan "Kuğunun Şarkısı" Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde 30 Ekim-2 Kasım'da seyirciyle buluşacak.

Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu'nun rol aldığı "Zehir" oyunu da 2 Kasım'da Beylikdüzü Rasim Öztekin Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, Kocaeli Şehir Tiyatrolarının "Savaş ve Barış" oyunu 31 Ekim'de, Tiago Rodrigues'in yazıp yönettiği "Hekabe, Hekabe Değil" oyunu da 2-3 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

DEVLET TİYATROLARINDAN ÇEŞİTLİ OYUNLAR SANAT TUTKUNLARI İLE BULUŞACAK

İstanbul Devlet Tiyatrolarında 29 Ekim-3 Kasım'da Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)" ile Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Eyvah Nadir" oyunları, 29 Ekim- 2 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Babamın Kelimeleriyle", Üsküdar Stüdyo Sahne'de de "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" eserleri izlenebilecek.

"Gişe" oyunu 31 Ekim-3 Kasım'da Garibaldi Sahnesi'nde, çocuk oyunu "Çöp Canavarı" da 30 Ekim'de Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

TÜRKİYE İŞ BANKASI RESİM HEYKEL MÜZESİ 31 EKİM'E KADAR ÜCRETSİZ

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi açılışının birinci yıl dönümü dolayısıyla 31 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki müze, 2 bin 700'ü aşkın eserin yer aldığı, Türkiye'nin geniş ve kapsamlı özel koleksiyonlardan Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan besleniyor.

Osman Hamdi Bey, Mihri Hanım, Şeker Ahmed Paşa, Hoca Ali Rıza, İbrahim Çallı, Kuzgun Acar, Şadi Çalık ve Ali Teoman Germaner gibi Türk resim ve heykel sanatı denildiğinde ilk akla gelen isimlerin eserleri müzede izleyicilere sunuluyor.

Müzede "Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu Işığında Türk Resmini İzlemek" başlıklı kalıcı sergi ile "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" başlıklı süreli sergiler de görülebilir.

BU HAFTANIN GÖSTERİLERİ

Japonların 400 yıllık hikaye anlatma geleneği Rakugo, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümüne özel Atlas 1948 Sineması'nda sergilenecek. The Japan Foundation ve Komedi Kulüp iş birliğinde düzenlenen "Türk-Japon Dostluğu Rakugo ve Komedi", 3 Kasım'da izlenebilecek. Sarp Apak'ın moderatörlüğündeki etkinlikte ayrıca, uzman isimlerin katılacağı özel bir söyleşi de yapılacak.

Teatro Rudius'un, müzikler ve şarkılarla örülü, nostaljik bir yolculuk sunan yeni oyunu "Bayanlar Baylar Dario Moreno", 2 Kasım'da Kadıköy Eğitim Sahnesi'nde sergilenecek.

Kosta Kortidis'in yazıp, yönettiği ve başrol oynadığı eser, ünlü Türk müzisyen ve sinema sanatçısı Dario Moreno'nun İzmir'den dünya starlığına uzanan ilham verici yolculuğunu, gerçekle kurguyu harmanlayarak sahneye taşıyor.

Topkapı Üniversitesi ev sahipliğinde tiyatro ve sinema kulübü katkılarıyla 30 Ekim'de "Komşu Sinema İran" programı gerçekleştirilecek. Programda İran filmlerinden örnekler gösterilecek. Film eleştirmeni, belgesel yönetmeni ve yapımcısı Aref Mohammadi, yönetmen Mohsen Rabiei ile oyuncu ve akademisyen Abdül Süsler, Tülay Türken moderatörlüğünde gerçekleşecek söyleşide konuşma yapacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK

Alternatif ve güncel müziğin sevilen isimlerini konuk eden Salon İKSV, 31 Ekim'de şarkıcı Naika'yı, 1 ve 2 Kasım'da ise klasik Fransız hitlerini yeniden yorumlayan müzik kolektifi Bon Entendeur'ü ağırlayacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) "çok sesli festival" mottosu ile bu yıl 2-3 Kasım'da 8.sini gerçekleştireceği "MIX Festival presented by %100 Müzik", 2 gün boyunca elektronikten indie'ye, rap'ten dans müziğine kadar sevilen isimleri dinleyicilerle bir araya getirecek.

Festivalde 2 Kasım'da Bedük, Hissikablelvuku, Timuçin Coşkun, Superbebek, Monday In Neptune, Temples, Milky Chance, Digitalism, ?tella, Yin Yin, Catching File ve Non, 3 Kasım'da Altın Gün, Cem Yıldız, Can Temiz, Orhan Tanrıver, Starsailor, Trentemoller, Balthvs, Lucky Love, Local Natives, Cisetta ve Jamie S sahne alacak.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR), 30 Ekim'de genç kuşağın önde gelen yaylı dörtlüleri arasında sayılan Goldmund Quartet, Türkiye'deki ilk konserini verecek.

Besteci, piyanist Ali Perret ve tenor saksafon sanatçısı Ricky Ford, 1 Kasım'da orkestralarıyla birlikte hem özgün bestelerini seslendirecek hem de "Big Band"leriyle bir araya gelerek, sahnede benzersiz bir etkileşim ve müzikal atışma sunacak.

CRR, 2 Kasım'da dünyanın saygın nefesli topluluklarından Kraliyet Concertgebouw Orkestrası'nı ağırlayacak. Çocuklara özel klasik müzik topluluğu KidConcerts ise 3 Kasım'da minik sanatseverlerle buluşacak.