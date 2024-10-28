Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim için 'konser' iptalinden vazgeçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) TUSAŞ'a yönelik saldırının ardından iptal ettiği konser kararından vazgeçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim için 'konser' iptalinden vazgeçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 11:56

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından iptal ettiği konser kararından vazgeçti.

28 Ekim’de Mert Demir, 29 Ekim’de ise Ebru Gündeş Atatürk Orman Çiftliği’nde sahne alarak Başkent’te sahne alacak.

Ankara'da kutlamalar, konserlerden film gösterimlerine, söyleşilerden orkestral performanslara kadar bir hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak.


Etiketler: #Ankara Büyükşehir Belediyesi #29 Ekim

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