İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aşık Veysel'i andı

29 Mart 2022 Salı, 10:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halk ozanı Aşık Veysel'i, 49. ölüm yıl dönümünde düzenlediği etkinlikle andı. Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’ndaki bugün yapılan anma etkinliğine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

CRR fuaye alanında oluşturulan ve 3 Nisan’a kadar gezilebilecek olan ressam Haydar Özay’ın ‘Aşık Veysel Resimleri’ sergisini sanatçı ile açan İmamoğlu, İBB Yayınları’ndan çıkan ve Süleyman Şenel tarafından hazırlanan 568 sayfalık ‘Aşık Veysel’ kitabının tanıtımını yaptı. Sergi açılışı ve kitap tanıtımının ardından, Aşık Veysel anısına CRR Konser Salonu’nda bir anma gecesi düzenlendi.

Aşık Veysel’i anlatan kısa film, Magma Filarmoni Orkestrası ve Boğaziçi Caz Korosu’nun Aşık Veysel’in dünyaya mal olmuş ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ eseri eşliğinde gösterildi. ‘Aşık Veysel’ kitabının koordinatörü Şenel ile büyük ozanın torunu Çiğdem Özer, birer konuşma yaparak duygularını dile getirdi.

Şenel ve Özer’in ardından kürsüye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:

“BU NASIL BİR KUDRETTİR"

"Aşık Veysel herkesin dilinde ve yüreğinde. Bu nasıl bir izdir? Bu nasıl bir kudrettir? Kelimelere sığacağını zannetmiyorum. Tabii ki bu güzel topraklar, çok değerli insanlarla farklı medeniyetlerden beslenmiş; geleneklerle, göreneklerle yoğrulmuş, gerçekten çok güzel insanlarla var oldu. Böyle bir kültür oluşmuş aslında coğrafyamızda. Bu kadim toprakların bağrından binlerce yıl boyunca farklı düşünürler, sanatçılar, bilgeler, devlet adamları çıkmıştır. Anadolu’nun bu büyük değerleri, görüşleri, eylemleri ve eserleriyle dünyayı etkilemiş, dönüştürmüş."

"BU TOPRAKLARDA HİÇ UNUTULMAYACAK AŞIK VEYSEL"

"Aşık Veysel, Anadolu’nun çıkardığı en kıymetli isimlerden biridir. Aşık Veysel, sazıyla, sözüyle, sesiyle bu toprakların insanlarının gönlünde inanılmaz değerli bir taht kurmuş, bir halk sanatçısı olarak halkın vicdanı, tercümanı olmuştur. Anadolu kültüründe derin kökleri olan insan sevgisi, hoşgörü, birlik ve beraberlik kavramlarını eserlerine taşımış, Anadolu düşüncesinin nesilden nesle aktarılmasına da büyük katkı sunmuştur. Sunmaya da devam ediyor. Aşık Veysel, her türlü ayrıştırmanın ve ötekileştirmenin karşısında durmuştur. Büyük halk ozanımızın fikrine, sözüne belki bugün her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var diye düşünüyorum."

"Onun eserlerinde bu toplumun yeniden buluşmasına; saygıyı, hoşgörüyü, sevgiyi hatırlamasına her zaman inandım ve her zaman öyle düşündüm. Bu duygularla kıymetli sanatçımıza ne kadar minnet duysak az. Kesinlikle sonsuza dek bu topraklarda hiç unutulmayacak Aşık Veysel. Bazen, kötü sözün bu topraklarda söylenmesi en zor iş diye düşünürüm. Çünkü bizi iyiliğe taşıyacak, iyilikle buluşturacak o kadar derinlikleri var ki kültürümüzün, geçmişimizin. İşte Aşık Veysel de bunun teminatlarından birisi."

"ESERDE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"İBB Yayınları olarak, Aşık Veysel kitabını okuyucularla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Eserde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde Aşık Veysel adıyla okul açma onuruna kavuştum. Beylikdüzü Belediyesi olarak ortaya koyduğumuz bu eserin, şu anda her yıl yüzlerce çocuğumuzu, gencimizi bir sanatçı olarak geleceğe hazırlamasının da büyük bir gururunu yaşıyorum. Bu akşam Beylikdüzü Belediye Başkanı’mız da burada. Bayrağı ona teslim ettik ve o, bu bayrağa en güzel şekilde oraya göz kulak olarak, Milli Eğitim'imizin bu güzel okulunun hayatını sürdürmesini, devam etmesini sağlıyor."

İMAMOĞLU ‘BARIŞ TÜRKÜSÜ’NE EŞLİK ETTİ

Konuşmaların ardından sırasıyla Paul Dwyer, Can Bonomo, Cengiz Özkan, Zafer Gündoğdu&THM Korosu, Aşık Veysel’in dünya mirası türkülerini seslendirdi. İmamoğlu, Zafer Gündoğdu&THM Korosu’nun seslendirdiği Aşık Nesimi Çimen’in “Barış Türküsü” adlı eserine sahnede sanatçılarla beraber eşlik etti.

AŞIK VEYSEL KİTABINA 23 YAZAR İMZA ATTI

Yedi bölümden oluşan kitap, bugüne dek Aşık Veysel ile ilgili hazırlanmış en kapsamlı kolektif eser olma niteliği taşıyor.

İBB Yayınlar Koordinatörü Cengiz Özkarabekir’in gözetiminde hazırlanan kitapta, Doğan Kaya, Necdet Kurt, Kutlu Özen, Veysel Kaymak, Gülağ Öz, Hüseyin Cılga, Hayrettin İvgin, Nail Tan, Kadir Pürlü, Sadi Yaver Ataman, Celal Volkan Kaya, Eray Cömert, İhsan Öztürk, Kubilay Dökmetaş, Ahmet Özdemir, Sait Eğrilmez, Caner Işık, Belma Oğul, Serhat Sabri Yılmaz, Zeynel Günbek, Salahaddin Bekki, Şeyma Ersoy Çak ve Eren Eryol’un yazıları yer alıyor.