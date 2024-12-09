İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan 'Çarpışma'... Eser Berlin'de seyirciyle buluştu!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 22:22

Güncelleme: 09.12.2024 - 22:22

İstanbul Devlet Tiyatrosu, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 8. Türk-Alman Tiyatro Festivali'nde, geçen sezonun bol ödüllü oyunu "Çarpışma"yı sahneledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık'ta başlayan ve 15 Aralık'a kadar devam edecek festivalde sahnelenen eser, farklı ülkelerden gelen sanatseverlerin de ilgisini çekti.

İki temsille festivale katılan İstanbul Devlet Tiyatrosunun sahnelediği oyunu, Müge Oskay yazdı, Kubilay Karslıoğlu yönetti.