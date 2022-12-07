İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 50. yılda büyük buluşma
İstanbul Kültür Sanat Vakfı, yarım asırlık yolculuğunu Divan Kuruçeşme’de özel bir geceyle kutladı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 50 yıldır şehrin kültür sanat hayatına silinmeyecek izler bırakan bir kurum. Bu sene yıla yayılan 50. yaş etkinlikleri yapılırken bunların sonuncusu önceki gece Divan Kuruçeşme’de düzenlendi. Gecede İKSV’nin geçmiş etkinliklerinden görüntüler paylaşıldı; fotoğraf ve videolar sağlam bir nostalji havası yarattı. Davetliler arasında ayrım yapılmamıştı, bugüne kadar yolu İKSV’den geçen, festivallerde çeşitli görevler almış bütün isimler kutlamada yer aldı. Kutlamalar Nükhet Duru konseriyle zirve yaptı. Duru’ya birkaç şarkıda Kalben ve Kenan Doğulu da eşlik etti.
Gecede İKSV’nin yıl boyu düzenlediği festivallerde karşılaşan vakfın çalışanları, sponsorlar, sanatçılar, kamu ve kültür kurumları temsilcileri bu kez hep birlikte bir aradaydı. Gecede İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ve Divan Grubu CEO’su Murat Tomruk kısa birer konuşma yaparken törenin sunuculuğunu geçmişte de İKSV’nin birçok etkinliğinde yer alan isimler, Ceyda Düvenci ve Yekta Kopan üstlendi.
"HEPİMİZ İÇİN"
İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, vakfın 50. yılını kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek şunları söyledi: “Çalışmalarımızla doğrudan veya dolaylı olarak milyonlarca kişiye ulaştık. Elli yıldır yollarımızın kesiştiği herkesin hayatında olumlu bir etki yaratmak için çalıştık. İKSV, hepimiz için dedik. Bize duyduğunuz güveni, verdiğiniz desteği içtenlikle hissediyor ve hep birlikte İKSV’yi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağımıza gönülden inanıyoruz.”
İKSV Genel Müdürü Görgün Taner ise şöyle konuştu: “İKSV’nin 50 yıllık hikâyesinin başlangıcı, Nejat Bey’in ‘Bu ülkeye nasıl katkıda bulunabilirim’ sorusunu kendine sorması ve İstanbul’a yaraşır bir festival hayali kurmasına dayanıyor. Sanat, toplumların ve kültürlerin birbirini daha iyi tanıması ve anlaması için çok önemli bir araç. Eleştirel düşünceyi besliyor, estetik duygusunu geliştiriyor, hayatı güzelleştiriyor... İşte biz de elli yıldır, hep birlikte, bunun için çalışıyoruz.”
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