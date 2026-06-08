İstanbul Modern'de sanat ve tasarım odaklı etkinlikler sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Modern, "Tasarım Diyalogları" ve "Panorama Konuşmaları" programları kapsamında bu hafta sanat ile tasarım dünyasından isimleri ağırlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, sanatçılar İrem Sözen ve Kerem Uzel, 11 Haziran'da "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi çerçevesinde düzenlenen Panorama Konuşmaları'na konuk olacak.

Refik Akyüz'ün moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, Sözen ve Uzel'in sanat pratikleri üzerine odaklanılacak.

Öte yandan, 9-10 Haziran'da gerçekleşecek Tasarım Diyalogları etkinliğine sanatçı ve tasarımcı Pınar Akkurt konuk olacak.

"Sürdürülebilir Tasarım" başlığıyla düzenlenecek atölye çalışmasında sürdürülebilirlik kavramı, sanat ekseninde incelenecek.

Etkinlik, katılımcıları ileri dönüşüm pratikleri ve malzemelerin yeniden kullanımı üzerine düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye davet edecek.