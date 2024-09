Venedik Film Festivali sona erdi: Altın Aslan Ödülü Pedro Almodóvar’ın 'The Room Next Door' filminin

Yayınlanma: 08.09.2024 - 16:16

Güncelleme: 08.09.2024 - 16:16

Bu yıl 81'incisi düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, 28 Ağustos'ta başladı ve bu akşamki ödül töreniyle sona erdi. Festivalde, Isabelle Huppert başkanlığındaki yarışma jürisi, Pedro Almodóvar’ın yönetmenliğini üstlendiği "The Room Next Door" filmine Altın Aslan ödülünü verdi.

Pedro Almodóvar, ödülü filmin başrol oyuncuları Julianne Moore ve Tilda Swinton’a ithaf etti. Ödül töreninde konuşan Almodóvar, “Bu film onlara ait. Bir yönetmen olarak en önemli ayrıcalıklarımızdan biri, kamera önünde bir mucize gerçekleştiğinde bunun ilk tanığı olmamız. Ve bu iki kadın o mucizeyi günlerce yarattılar” dedi.

Almodóvar, son filminin, ölmekte olan bir kadın ve son günlerini onunla paylaşmaya karar veren bir kişi hakkında olduğunu belirtti. “Ölümcül bir hastaya eşlik etmek, onun yanında olmayı bilmek, sahip olduğumuz en değerli hasletlerden biri. Bu dünyaya temiz ve onurlu bir şekilde veda etmek temel bir haktır, siyasi değil insanidir. Bunun, yaşamın tek kaynağı olarak tanrıyı gören tüm inançlara aykırı olduğunu biliyorum. Karar vericilerden de bireysel kararlara saygı göstermelerini ve müdahale etmemelerini rica ediyorum. İnsanlar, yaşamakta ve hayat dayanılmaz olduğunda ölmekte özgür olmalı” dedi.

Sanat ve kişisel yaşamına dair duygularını da paylaşan Almodóvar, son 44 yılını verimli geçirdiğini, iyimser olmaya çalıştığını fakat bunun giderek zorlaştığını söyledi. “Aşırı sağ ve vahşi neoliberalizm birleşirse, bu başımıza gelebilecek en kötü şey olur. Ve şu anda maalesef el ele gidiyorlar. Böylesine kıyamet gibi bir dünyada öyle anlar vardır ki, mutlu olmasak bile başkalarını mutlu edebilir ve hayatın bize sunduklarını rahatlayarak yaşayabiliriz. Her birimiz çevremizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu sayede bu kıyametten en az zararla çıkabiliriz” dedi.

Festivalde, en iyi yönetmen ödülü "Gümüş Aslan"ı, ABD'li yönetmen Brady Corbet "The Brutalist" filmiyle kazandı. En iyi erkek oyuncu ödülünü (Coppa Volpi) Fransız aktör Vincent Lindon, "The Quiet Son" filmindeki performansıyla alırken, en iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) Nicole Kidman, "Babygirl" filmindeki rolüyle layık görüldü. Ayrıca, ana yarışma kategorisinde en iyi senaryo ödülü "Ainda Estou Aqui (I'm Still Here)" filminin senaristleri Murilo Hauser ve Heitor Lorega'ya verildi.

GAZZE TEPKİSİ

Ödül gecesinde birçok isim, İsrail'in Gazze'de yaklaşık bir yıldır devam eden saldırılarını güçlü şekilde kınadı. Festivalde "Geleceğin Aslanı" ödülünü kazanan "Familiar Touch" filminin Yahudi yönetmeni Sarah Friedland, ödülünü Gazze'deki işgal nedeniyle Filistinlilere adadığını belirtti. Friedland, ödül konuşmasında, “Bu ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımının 336. gününde ve işgalin 76. yılında kabul ediyorum” dedi. Konuşması salondan büyük alkış aldı.

Bu arada, 82. Uluslararası Venedik Film Festivali'nin 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.