Venedik Film Festivali'nde Türk filmine ödül

Yayınlanma: 08.09.2024 - 17:47

Güncelleme: 08.09.2024 - 17:47

81. Uluslararası Venedik Film Festivali’nde, “Ufuklar (Orizzonti)” kategorisinde yarışan Murat Fıratoğlu’nun yazıp yönettiği “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri” filmi, Jüri Özel Ödülü’nü kazandı. Festivalde, Altın Aslan ödülünü Pedro Almodóvar’ın “The Room Next Door” filmi alırken, Gümüş Aslan ödülü ise Brady Corbet’in “The Brutalist” filmiyle ABD’li yönetmene verildi.

Gecede, en iyi erkek oyuncu ödülü (Coppa Volpi) Fransız aktör Vincent Lindon’a, “The Quiet Son” filmindeki performansıyla verildi. En iyi kadın oyuncu ödülüne (Coppa Volpi) ise Nicole Kidman, “Babygirl” filmindeki rolüyle layık görüldü. Festivalin en iyi senaryo ödülü ise “Ainda Estou Aqui (I’m Still Here)” filminin senaristleri Murilo Hauser ve Heitor Lorega’ya verildi.

82. Uluslararası Venedik Film Festivali’nin 27 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacağı açıklandı.

MURAT FIRATOĞLU KİMDİR?

1983 doğumlu Murat Fıratoğlu, sinema alanındaki eğitimine 2004-2008 yılları arasında Diyarbakır Sanat Merkezi Sinema Kulübü’nün düzenlediği atölyelerde senaryo, yönetmenlik, kamera, ışık, ses ve kurgu dersleri alarak başladı. 2007-2011 yılları arasında Kars Film Festivali'nin düzenlediği film yapım programlarına katıldı. 2013 yılında Reha Erdem'in düzenlediği film yapım ve yönetmenlik atölyelerine katıldı.

2016 yılında Altyazı Sinema Dergisi'nin düzenlediği senaryo yazma eğitim programına katıldı ve 2017 yılında Yapımlab tarafından düzenlenen bir film yapım atölyesine katıldı. İstanbul’da yaşayan Fıratoğlu, aynı zamanda avukat olarak çalışmaktadır.