İstanbul Sinema Müzesi 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü' için aday gösterildi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 21:02

Güncelleme: 01.03.2024 - 21:02

İstanbul Sinema Müzesi, düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri"ne aday gösterildi. 200 yıla yaklaşan barok mimarisiyle dikkat çeken müze, Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından düzenlenen bu prestijli ödül için üç koleksiyoner ve iki enstitü ile birlikte adaylar arasında yer aldı. Müze, uluslararası müzecilikte yenilikçi süreçleri teşvik etme amacı güden bu ödüle layık görülen ilk üç sinema müzesinden biri olarak öne çıkıyor.

İstanbul Sinema Müzesi Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu, müzenin büyülü atmosferi yanı sıra gerçekleştirdiği eğitim projeleri, seminerler, yönetmen buluşmaları ve atölyelerle içeriğini zenginleştirdiğini ve kapsayıcı bir deneyim sunduğunu belirtti. Tuzcu, müzenin bu prestijli adaylıkla sanat alanındaki rolünü ve uluslararası bilinirliğini daha da artıracağını ifade etti.

İstanbul Sinema Müzesi, farklı yaş gruplarına yönelik eğitim içerikleri, atölyeler, film okumaları ve seçkin film gösterimleri ile ziyaretçilere kapsayıcı bir deneyim sunuyor. Ayrıca müze bünyesinde yapay zeka teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen film restorasyonları ile geçmişten günümüze kadar var olan ancak kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış arşivlerdeki kültür mirası gün yüzüne çıkarmak amaçlanıyor. Atlas 1948 Sineması/Sahnesi ise her yıl birçok festival, sahne sanatları performansı ve sektör buluşmasına ev sahipliği yaparak müze ile bütünleşen bir yapıya sahip.

Avrupa Yılın Müzesi Ödülü'nün sahipleri, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek EMYA Yıllık Konferansı ve Ödül Töreni'nde belli olacak.