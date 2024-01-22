Atatürk Müze Köşkü: Cumhuriyetin izinde tarih kokan bir mekan

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinden itibaren konut ve çalışma yeri olarak kullandığı Ziraat Mektebi ve İstasyon Şefi Köşkü, yetersiz gelince Ankara Belediyesi tarafından armağan edilen "bağevi"nde devam etti. Burada, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın günlük yaşamına tanıklık eden "Atatürk Müze Köşkü" 1921-1932 yılları arasında kullanıldığı ev olarak özel bir konumda bulunuyor.

Zamanla büyütülen "bağevi" 1924-1926 yıllarında ek yapılarla genişletilirken, 1932'de inşa edilen Pembe Köşk'e taşınana kadar Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ev sahipliği yaptı. cumhuriyetin ilan edildiği tarihi akşam yemeğine ev sahipliği yapan köşk, 1950'den bu yana "Atatürk Müze Köşkü" adıyla ziyaretçilere açıldı.