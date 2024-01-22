Atatürk Müze Köşkü: Cumhuriyetin izinde tarih kokan bir mekan
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın tarihi sözleriyle yankılanan Atatürk Müze Köşkü, uzun bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını ziyaretçilere açtı. 29 Ekim 2023'te tamamlanan restorasyon, yaklaşık 4 bin kişiyi ağırlayarak bu tarihi mekanı canlandırdı.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinden itibaren konut ve çalışma yeri olarak kullandığı Ziraat Mektebi ve İstasyon Şefi Köşkü, yetersiz gelince Ankara Belediyesi tarafından armağan edilen "bağevi"nde devam etti. Burada, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın günlük yaşamına tanıklık eden "Atatürk Müze Köşkü" 1921-1932 yılları arasında kullanıldığı ev olarak özel bir konumda bulunuyor.
Zamanla büyütülen "bağevi" 1924-1926 yıllarında ek yapılarla genişletilirken, 1932'de inşa edilen Pembe Köşk'e taşınana kadar Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya ev sahipliği yaptı. cumhuriyetin ilan edildiği tarihi akşam yemeğine ev sahipliği yapan köşk, 1950'den bu yana "Atatürk Müze Köşkü" adıyla ziyaretçilere açıldı.
2002-2007 yılları arasında gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları, köşkü sadece bir müze değil, kullanıldığı dönemi yansıtan bir konut olarak sergileme amacını taşıdı. Meydana gelen bozulmaların durdurulması için 2022'de başlanan restorasyon, Cumhuriyet'in 100. yılında tamamlanarak kapılarını ziyaretçilere açtı.
Restorasyon sürecinde binanın statiği, çatı tamiri, kiriş sağlamlaştırma, duvarlardaki kalem işlerinin gözden geçirilmesi ve obje bakımları gibi çalışmalar, 150 kişilik uzman ekip tarafından titizlikle yürütüldü.
İki katının restorasyonun tamamlanarak ziyarete açıldığı köşkte, manevi evlatlar kısmı ve müze-sergi salonunun tamamlanmasıyla birlikte tarih meraklılarına daha fazla içerik sunulacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Pavyon dansı'yla gündemdeydi, aldığı ücret öğrenildi!
- 'Gaye Erkan' krizinin perde arkası...
- ‘Konuşmasının ardından istifa ettim’
- 'Çoğunluk' vurgusu yaptı
- Meteoroloji alarm verdi: 15 kent için yoğun kar uyarısı
- Marmara'daki 'deprem' riski için harekete geçiliyor
- 'Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum...'
- Özgür Özel'den Erdoğan'a 'DEM' yanıtı
- Genç kaymakamlar rahatsız
- Memur ve memur emeklilerini büyük şok bekliyor!