"Kakava'nın" kutlama programı belli oldu

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:13

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:13

Kakava, 5 Mayıs Cuma günü Edirne Belediyesi organizasyonu ile kutlanılmaya başlanacak. Organizasyon Sarayiçi'nde düzenlenecek ve açılış konuşmasını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak yapacak. Daha sonra bereket, sağlık, kısmet, barış ve huzur getirmesi dilekleriyle Kakava ateşi yakılacak. Devamında ise konser ve halk oyunları gösterileri gerçekleşecek.

Şenliğin ikinci günü sabah saatlerinde Tunca Nehri kenarında yapılacak. Dilek ağacına dilekler bağlanacak, kağıtlar üzerine niyetler yazılarak nehre bırakılacak.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

Belediye Başkanı Gürkan, yaptığı açıklamalarda şenliklere yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin katılmasının beklendiğini ifade etti. Kakava - Hıdrellez Şenlikleri'nin baharın gelişinin kutlanması olduğunu belirten Gürkan, şunları kaydetti:

"Şenliklerimizde dev Kakava ateşini, baharın ateşini, yine tüm dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesi için yakacağız. Türkiye'de Kakava ateşi sadece Osmanlı’ya 92 yıl başkentlik yapmış, yiğitlerin diyarı, pehlivanların başkenti Edirne Sarayiçi'nde yanar. Baharı, Türkiye'nin en kadim şehirlerinden Edirne'de karşılamak isteyen, bu heyecana ortak olmak isteyen herkesi medeniyetler şehri Edirne'ye davet ediyorum."

KAKAVA NEDiR?

Kökenlerinin Mısır ve Ön Asya kökenli inanış olan Kakava ilkbaharı karşılamak için yapılan eğlencelerden biridir. Eski Mısır'da Koptlar ile birlikte yaşayan bir halkın varlığından söz edilir. Firavun bu halka zulmeder, halk ise kaçmaya çalışır. Bu sırada Firavun'un askerleri suda boğularak ölür. Geride kalanlar birinin gelip onları kurtaracağına inanır. Ertesi sabah insanlar akarsuya inerek eğlenirler. Bu nedenle her yıl insanlar sabahın erken saatlerinde kalkarak nehir kenarına gidip ellerinde su kaplarıyla yüzlerini yıkarlar.

KAKAVA NE ZAMAN KUTLANIR?

Kakava, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanır.

TÜRKİYE'DE KAKAVA KUTLAMALARI

2017'de UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren Kakava; günümüzde Edirne, Kırklareli başta olmak üzere Türkiye'nin bazı şehirlerinde kutlanmaktadır. Gerçekleştirilen eğlenceler arasında; ateş üstünden atlama, su kenarlarında piknik yapma ve dans gösterileri yer alır.