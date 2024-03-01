İstanbul’da oyuncak sergisi

Yayınlanma: 01.03.2024 - 14:39

Güncelleme: 01.03.2024 - 14:39

Geçen yılın en keyifli sergi haberlerinden biri olan TOYİSTİLA, Bülent Gültek ve MRE tarafından kurulan Toyart.ist'in ilk kolektif sergisine ev sahipliği yapmıştı. Türkiye’nin ilk artist made / sanatçı tasarımı oyuncak sergisi olması açısından büyük önem taşıyan bu sergi, oyuncak dünyasında çığır açan bir adım olarak kabul edilmişti.

Toyart.ist bu sefer de, adı bile insanın içini ısıtan İstanbul Oyuncak Müzesi ile heyecan verici bir iş birliğine imza atıyor. Göztepe’de müzenin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan sergi, 1 Mart itibariyle ziyaretçileriyle buluşacak.

“Zürafa” Tasarım Oyuncak Sergisi'nin adı neden zürafa diye merak ediyorsanız, işte yanıtı: Sanatçılar, müzenin sokağında bulunan zürafa şeklindeki sokak lambalarından esinlenerek zerafetin peşine düşmüşler ve tasarım oyuncaklarını bu esinlenmeyle üretmişler.

Sergide, 18 sanatçının özel tasarım oyuncakları sergilenecek: Burak Beceren, Burak Şentürk, Bülent Gültek, Cihan Gelerli, Cincinius, Ece Ağırtmış, FaZh Öztürk, HAM, Kilink Custom Toys, Moklich, MRE, Murat Kalkavan, Nature Kreature, Selin Arısoy, Tahtoy, Tuba Girgiç, Vamk ve Yiğit Yerlikaya.

Sergi, ziyaretçilere İstanbul’un sokaklarında dolaşırken bile etkileyici bir sanat deneyimi sunacak.

“Zürafa” Tasarım Oyuncak Sergisi, 1 Mart tarihinde İstanbul Oyuncak Müzesi’nde başlayacak ve 1 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. Sanatseverler, zerafetin ve yaratıcılığın buluştuğu bu özel sergiyi kaçırmamalı!