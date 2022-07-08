İstanbul'da pop ve cazın önemli isimleri sahneye çıkacak

08 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Yarın akşam İsveç’in uluslararası pop arenasına bir süper star olarak armağan ettiği melankolik ama bir o kadar da yüksek enerjili yıldızı Tove Lo Türkiye’deki ilk konserini KüçükÇiftlik Park sahnesinde verecek. Aynı gece Cemal Reşit Rey cazın üç dev ismini İstanbullularla buluşturuyor. Crosscurrents Trio’nun deha müzisyenleri Dave Holland, Zakir Hussain, Chris Potter bir doğaçlama üçlüsü olarak İstanbullulara caz şöleni yaratacak.

YÜKSEK ENERJİ

İsveçli pop yıldızı Tove Lo, sadece bir şarkıcı değil aynı zamanda duyguları tavan şarkılara imza atan tarz sahibi bir şarkı yazarı. Son 10 yıldır çok iddialı işlere imza atan ve Coldplay, Kylie Minogue gibi pop devleriyle işbirliği yapan bir süper star. Tove Lo, şarkı sözlerindeki sansürsüz, içten ve orijinal tavrı kadar güçlü sesiyle de parlıyor. 2000’li yılların ikinci yarısında Katy Perry, Lady Gaga gibi isimlerle müzik diline yerleşen “güçlü pop” kulvarının İsveçli yıldızı. Ona uluslararası şöhretini kazandıran pop rock parçası “Habits” vokallerindeki yakarışı ya da Jacques şarkısıyla elektronik pop yaparken kışkırtıcılığı ile Tove Lo hep orijinal ve yüksek enerjili.

Tove Lo, Epifoni organizasyonu ile “Enter the Music” festivali kapsamında KüçükÇiftlik Park’ta sahnede olacak, üstelik ilk kez ülkemize geliyor. Kaçmaz. Bence gün boyunca bayram ziyaretlerini tamamlamalı, akşamına müzik ziyafetine koşmalı.

CAZ DEVLERİ CRR’DE

Dünya müzikleriyle cazı buluşturan tabla üstadı Zakir Hussain, modern cazda müziğin sınırsızlığını yaşatan saksafoncu Chris Potter, 1970’lerde caz devi Miles Davis ile çalan, kökleri sağlam ve her daim yenilikçi bas gitarist ve besteci Dave Holland, Crosscurrents Trio üçlüsü olarak yarın akşam, Cemal Reşit Rey sahnesinde izleyicileri caz doğaçlamalarıyla uçuracak. Konser saat 21.00’de başlıyor. Kimimiz parka, kimimiz salona amma velakin bayram müzikle şenleniyor.