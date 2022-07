Yıldız isim, 29. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye’de konser verdi

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Dianne Reeves’in sesi gibi grubu da nefis. Caz piyanistinden, davulcusuna, basçısına ve gitaristine kadar harika bir caz band izledik. 45 yıldır sahnede olan Reeves’in kusursuz bir sesi, içten ve espri dolu bir sahnesi ve “en iyi caz vokal albüm” kategorisinde kazandığı tam beş Grammy Ödülü var. Daha ne olsun? Özellikle vokal doğaçlamaları ve sımsıcak bir samimiyetle sahnede paylaştığı anekdotlarla yine her zamanki gibi dört dörtlük bir konser yıldızı olarak sahnedeydi. Defalarca da izlesek, Reeves’e doyulmuyor. Nitekim, biz onun şarkı söyleyişine ve sıcak tavrına doyamazken, o da sahnede İstanbul’a 1991 yılında Philip Morris Big Band ile ilk kez geldiğinden beri her ziyaretinde lezzetlerimize doyamadığını itiraf ediyordu. Hatta ilk geldiğinde Kapalıçarşı’dan tüm baharatları almış, ülkesine döndüğünde de evde her yemeğe ne bulduysa katmış, anlata anlata bitiremiyor.

YEMEKLERE BAYILMIŞ

Konserden önceki akşam da ekibiyle uzun bir sofrada menüde ne varsa istemiş Reeves, yemekleri anlatırken heyecanı ve iştahı sesinden anlaşılıyor. “Yemekler sofraya menüdeki fotoğraflarda göründüğünden 30 kat daha güzel geldi” diyerek bunun sıra dışı bir durum olduğunu ve lezzetlerimize bayıldığını anlatan Reeves, yemekte yan masada birbirine kapılmış iki sevgilinin romantik hallerini tarif ederken de çok içtendi. Hemen arkasından da romantik bir havaya soktu bizi. Brezilyalı gitaristi Lubambo ile caz standartı “Love is here to stay” yorumunda da bizim ruhumuzu doyuruyordu Reeves, çünkü bana kalırsa tarif ettiği tüm lezzetler scat vokallerinde, mükemmel vokal doğaçlamalarında da var. 1991 yılında İstanbul’a geldiğinde, boğazda balık yerken, o zamanlar çok yabancı olduğu bizden müziklere ve müzisyenlere kalbini ilk kez açmış Reeves, hatta itiraf ettiğine göre çok şenlenip, bir de masaya çıkıp oynamış.

ŞENLENDİRİCİ EŞLİK ETTİ

Bu kez sahnede Hüsnü Şenlendirici ile karşılıklı doğaçlamaları sayesinde hepimiz şenlendik. Reeves’in vokal doğaçlamalarına tam bir virtüöz olarak Şenlendirici de klarnetiyle karşılık veriyor, müzik yine tüm farklılıkları birleştiriyordu. Aslında Hüsnü Şenlendirici ve Dianne Reeves, 2013 yılında İstanbul Caz Festivali’nin lokal ortaklığı ile International Jazz Day/Uluslararası Caz Günü’nde Ayasofya’da düzenlenen konserde de aynı sahneyi paylaşmışlardı. Dokuz yıl aradan sonra birlikte bir gece daha hediye ettiler hepimize. İyi ki...