İstanbul’un rahmi Yerebatan’dan ‘GEBE’ oyunu başlıyor

19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:52

Doğumlarına az kala bu üç kadın oyuncu, “tam da şimdi sahnede olmanın sırası” diyerek, 7 aylık gebe bedenleriyle meydan okuyan bir performans sergiliyorlar.

‘Her an doğabilir, her an ölebilirmiş gibi.’

Bizi biz yapan peri masallarını sorguluyor, sorgulatıyor ve bu masalların sonunu yeniden yazıyorlar. Hep yeniden doğarak, yeni diller üreterek, kahkahalar atarak….

Yerebatan Sarnıcı’nın büyülü atmosferine özel tasarlanmış ilk proje olan ‘GEBE’ oyunu 3 Ekim’de prömiyer yapıyor. Sadece 15 gösterimde seyirci ile buluşacak bu oyun; yazarı Hatice Meryem’in annelik ve kadınlık üzerine tatlı-sert sorgulamalarıyla müzenin içerisinde ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Kültür sanat sektöründe kadın üreticilerin varlığına farkındalık yaratan projenin ekibi, tamamen kadınlardan oluşuyor.

Yerebatan Sarnıcı’nın “gece gezilmesi” konseptiyle başlayan akşam, oyunun başlamasına 1 saat önce kapılarını sınırlı sayıda seyirciye açıyor; saatler 21.00’i gösterdiğinde İstanbul’un rahmi Yerebatan’dan ‘GEBE’ oyunu doğuyor.





Proje Tasarım & Yapım: Özlem Öçalmaz

Uygulayıcı Yapımcı: Elif Özge Maltepe

Yazar: Hatice Meryem

Yönetmen: Nagihan Gürkan

Yardımcı Yönetmen: Esra Şengünalp

Oyuncular: Alayça Gidişoğlu, Özlem Öçalmaz, Tuba Karabey

Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter

Ses Müzik: Seçil metin

Kostüm Tasarım: İlayda Çeşmecioğlu

Reji Asistanı: Berçem Açığ

Görsel Tasarım: Gözde Karaoğlan