İstanbul’un rahmi Yerebatan’dan ‘GEBE’ oyunu başlıyor

Üç gerçek hamile kadın, Yerebatan Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde seyirciyi sıra dışı bir deneyime davet ediyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 17:52
İstanbul’un rahmi Yerebatan’dan ‘GEBE’ oyunu başlıyor
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Doğumlarına az kala bu üç kadın oyuncu, “tam da şimdi sahnede olmanın sırası” diyerek, 7 aylık gebe bedenleriyle meydan okuyan bir performans sergiliyorlar.

‘Her an doğabilir, her an ölebilirmiş gibi.’

Bizi biz yapan peri masallarını sorguluyor, sorgulatıyor ve bu masalların sonunu yeniden yazıyorlar. Hep yeniden doğarak, yeni diller üreterek, kahkahalar atarak….

Yerebatan Sarnıcı’nın büyülü atmosferine özel tasarlanmış ilk proje olan ‘GEBE’ oyunu 3 Ekim’de prömiyer yapıyor. Sadece 15 gösterimde seyirci ile buluşacak bu oyun; yazarı Hatice Meryem’in annelik ve kadınlık üzerine tatlı-sert sorgulamalarıyla müzenin içerisinde ayrıcalıklı bir deneyim sunuyor. Kültür sanat sektöründe kadın üreticilerin varlığına farkındalık yaratan projenin ekibi, tamamen kadınlardan oluşuyor.

Yerebatan Sarnıcı’nın “gece gezilmesi” konseptiyle başlayan akşam, oyunun başlamasına 1 saat önce kapılarını sınırlı sayıda seyirciye açıyor; saatler 21.00’i gösterdiğinde İstanbul’un rahmi Yerebatan’dan ‘GEBE’ oyunu doğuyor.


Proje Tasarım & Yapım: Özlem Öçalmaz
Uygulayıcı Yapımcı: Elif Özge Maltepe
Yazar: Hatice Meryem
Yönetmen: Nagihan Gürkan
Yardımcı Yönetmen: Esra Şengünalp
Oyuncular: Alayça Gidişoğlu, Özlem Öçalmaz, Tuba Karabey
Işık Tasarımı: Ayşe Sedef Ayter
Ses Müzik: Seçil metin
Kostüm Tasarım: İlayda Çeşmecioğlu
Reji Asistanı: Berçem Açığ
Görsel Tasarım: Gözde Karaoğlan


Tiyatro Yerebatan Sarnıcı

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