İstanbul’un sahnesi ‘hamlet’ ile açılıyor
İBB Şehir Tiyatroları; tiyatronun yerli ve yabancı klasiklerini İstanbullularla buluşturacak. İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon repertuvarını açıkladı.
Şehrin sahnesinin açılmasına geri sayım başladı. Gelenekten gelen ilk kadın Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever’in önderliğinde dün repertuvarını açıklayan İBB Şehir Tiyatroları, bir klasik ile perde diyecek.
108 yıllık bir tarihi geride bırakan tiyatro yeni mevsimi; 5 Ekim’de Engin Alkan’ın yönettiği, William Shakespeare’in eseri “Hamlet” ile açacak. Yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri Shakespeare’den Arthur Miller’a, İbsen’den Haldun Taner’e klasik yazarların eserlerinin ağırlıkta olduğu klasik ve zengin bir repertuvar bekliyor.
İşsever, sözlerine İBB Şehir Tiyatroları’nın kurumsal misyonunu açıklayarak başladı:
“İstanbul Şehir Tiyatroları, kuruluşundan bu yana, 108 yıldır, sanatı ve sanatçıyı destekleyen, İstanbul’un kültür sanat ve tiyatro sahnesinde öncü rolünü benimseyen bir anlayışla hareket etmektedir. İstanbul’un her bölgesinde seyirciyi tiyatronun seçkin örnekleriyle buluşturmayı hedeflemektedir. Tiyatronun klasikleri, büyük prodüksiyonlar ve müzikallerin yanı sıra, yeni ve çağdaş metinleri de seyirciyle buluşturmaktadır. Bu yıl repertuvarımızı yine bu doğrultuda hazırladık ve yeni oyunlarımızı seyircimizle buluşturacağımız için büyük bir mutluluk ve heyecan içindeyiz. Önümüzdeki sezonun ana temasını, ‘İstanbul Klasiklerle Buluşuyor’ olarak belirledik...”
İstanbul nüfusunun önemli bir bölümünü gençlerin oluşturduğunu söyleyen İşsever, “Üniversite şehri olan İstanbul, 70’in üzerinde özel ve kamu üniversitesiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen gençleri de tiyatroyla buluşturuyor. Bu buluşmanın ilk akla gelen adresi de İstanbul Şehir Tiyatroları oyunları. Bu yıl, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiğimiz Yaz Oyunları’nın 75. Yılını kutlarken 35.000’e yaklaşan seyirci sayımızın çoğunluğunu gençler oluşturuyordu. İstanbullu gençlerin oyunlarımıza ilgisi bizi fazlasıyla memnun etti.
İstanbul’un genç nüfusunun yoğunluğu ve tiyatroya ilgisi, bu sezon repertuvarımızı belirlerken hep aklımızdaydı. Klasikleri seçerken gençleri de düşündük. Yeni sezonda ve sonrasında da gençlerimizin birbirinden değerli klasik eserleri seyretmesini istiyoruz. Bu eserlerle tanışmanın onlara farklı bakış açıları kazandıracağını biliyoruz ve sanatın ışığının onlara sağlayacağı faydanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
"SAHNELERİMİZDE GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ OYUNLAR"
İstanbul Şehir Tiyatroları olarak iki yıllık bir repertuvar açıklamayı uygun gördüklerini dile getiren İşsever, “2023-2024 yılı için planladığımız, henüz kesinlik kazanmamakla birlikte, sahnelerimizde görmek istediğimiz oyunlar; “Gypsy (Çingene) Müzikali”- Arthur Laurents – Jule Styne – Stephen Sondheım, “Deli İbrahim” - Turan Oflazoğlu, “Uçurtmanın Kuyruğu” - Savaş Dinçel, “Savaş Ve Barış” - Lev Tolstoy, “Ağrı Dağı Efsanesi” - Yaşar Kemal, “Ben Medea Değilim” - Allıson Gregory, “Sivrisinekler” - Lucy Kırkwood, “Struma” - Uğur Say, “Gök Kubbe” - Lucy Kırkwood.”
OYUNLAR
- TARTUFFE (İKSV Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak)
Yazan: Moliére (doğumunun 400. yılına özel)
Çeviren: Orhan Veli
Yöneten: Yiğit Sertdemir
- CADI KAZANI
Yazan: Arthur Miller
Yöneten: Yiğit Sertdemir
- BİR HALK DÜŞMANI
Yazan: Henrik Ibsen
Yöneten: Orhan Alkaya
- FOSFORLU CEVRİYE
Suat Derviş’in romanından Gülriz Sururi’nin uyarlaması. Müzikal.
Yöneten: Yelda Baskın
- GODOT GELDİ
Yazan: Miograd Bulatoviç
Yöneten: Ragıp Yavuz
- ÇİNGENE BOKSÖR
Yazan: Rike Reiniger
(36. Genç Günler’de seyirciyle buluştu, repertuvara dahil
edildi.)
- GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM
Yazan: Haldun Taner
- KUĞUNUN ŞARKISI
Yazan: Anton Çehov
- KOMİK PARA
Yazan: Ray Cooney
Çeviren: Haldun Dormen
- OSCAR
Yazan: Claude Magnier
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