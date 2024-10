Sanatseverler dünyanın farklı ülkelerindeki etkinliklerde buluşacak

Yayınlanma: 07.10.2024 - 18:03

Güncelleme: 07.10.2024 - 18:03

Çeşitli ülkelerde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Çağdaş sanat örneklerinin sergileneceği "Frieze London" fuarı, 9-13 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Afrika kültürüne dair sanat çalışmalarının sanatseverlerle buluşacağı "1-54 Çağdaş Afrika Sanat Fuarı" 10-13 Ekim'de Londra'da düzenlenecek.

İtalya'nın Verona kentinde 11-13 Ekim'de "Art Verona" fuarı gerçekleştirilecek. Fuar kapsamında farklı dallardan sanat çalışmaları, 135 ayrı galeride sergilenecek.

BU HAFTANIN MERAKLA BEKLENEN KONSERLERİ

Ünlü piyanist ve besteci Büşra Kayıkçı 11 Ekim'de Madrid'de konser verecek.

Yönetmen ve müzisyen Emir Kusturica, Latin Amerika turnesi kapsamında bugün Meksika'nın Tlajomulco de Zuniga kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Kanadalı rock müzisyeni Bryan Adams yarın Frankfurt'ta, 9 Ekim'de Stuttgart'ta, 10 Ekim'de Leipzig'de, 13 Ekim'de de Çekya'nın Brno kentinde sahne alacak.

Lauryn Hill & The Fugees 9 Ekim'de Cardiff'te, Janet Jackson 10 Ekim'de Amsterdam'da, Melanie Martinez 11 Ekim'de Frankfurt'ta, Bob Dylan 10 Ekim'de Berlin'de konser verecek.

Iron Maiden 9 Ekim'de ABD'nin Arizona eyaletinde, Judas Priest 10 Ekim'de ABD'nin Portland kentinde, David Gilmour ise 10-11 Ekim'de Londra'da hayranlarıyla buluşacak.

BU HAFTA DÜZENLENECEK FİLM FESTİVALLERİ...

"Ghent Film Festivali 2024", 9 Ekim'de Belçika'nın Ghent kentinde sinemaseverlere kapılarını açacak. Filistinli yönetmen Michel Khleifi, festivalde söyleşi gerçekleştirecek.

Bu yıl 68'incisi düzenlenecek "BFI London" film festivali, 9 Ekim'de başlayacak. Festival, dünyanın en iyi yeni film ve dizilerinin gösterimlerine ev sahipliği yapacak.

ABD'nin Indiana eyaletinde "33. Heartland Uluslararası Film Festivali", 10 Ekim'de kapılarını sinemaseverlere açacak. Festivalde başarı sağlayan filmlere 8 ayrı dalda ödül verilecek.

BU HAFTANIN FİLMLERİ!

Kd Amond'un yönettiği korku filmi "The Unraveling" ile reformist kimliğiyle bilinen İrlandalı rahip John Flanagan'ın hayatını anlatan "Heart of a Servant-The Father Flanagan Story" belgeseli yarın ABD genelinde sinemalarda olacak.

Barnaby Thompson'ın yazıp yönettiği komedi filmi "Mad About the Boy: The Noel Coward Story", 9 Ekim'de ABD'de vizyona girecek.

J.C. Lee'nin yazıp yönettiği korku filmi "Bad Genius", Brad Anderson'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "The Silent Hour", Julia Jackman imzalı komedi filmi "Bonus Track", yönetmenliğini David Winning'in üstlendiği "Curious Caterer: Forbidden Fruit", Damien Leone'un yazıp yönettiği korku filmi "Terrifier 3", Jason Reitman'ın yazıp yönettiği komedi filmi "Saturday Night" ve Donald Trump'ın gençliğini konu alan Ali Abbasi imzalı politik drama "The Apprentice", 11 Ekim'de ABD sinemalarında olacak.