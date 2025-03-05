İstiklal Marşı'nın 11 farklı bestesi CRR'de seslendirilecek

Yayınlanma: 05.03.2025 - 22:25

Güncelleme: 05.03.2025 - 22:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı anısına özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da, İBB Orkestralar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek konserde, 1923 yılında İstiklal Marşı için açılan beste yarışmasına katılan 11 farklı beste seslendirilecek.

"Kabulünün 104. Yılında İstiklal Marşımız" başlıklı konserde, İBB Orkestraları ve Tolga Gülen şefliğindeki Atatürk Korosu, söz konusu besteleri orijinal notalarına uygun şekilde icra edecek.

Konserde ayrıca müzik yazarı ve araştırmacı Ersin Antep, İstiklal Marşı'nın bestelenme süreci, yarışmaya katılan besteciler ve o dönemin tarihsel bağlamı hakkında bilgiler paylaşacak.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen konserde, İstiklal Marşı'nın ilk resmi bestesi olan ve 1930'a kadar kullanılan Ali Rıfat Çağatay'ın 1924 tarihli düzenlemesi çağdaş formuyla dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Bugün resmi olarak kabul edilen ve halen kullanılan Osman Zeki Üngör'ün bestesi, İstiklal Marşı'nın hafızalara kazınan müzikal kimliğini oluşturması açısından önemli bir dönüm noktası olarak konserde yer alacak.