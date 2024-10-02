Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden yeni sezon: Gala Konser ile büyük açılış...
Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni sezona Gala Konser ile başlayacak. Konser 5 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yeni sezon açılışında "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre "Gala Konser", Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 5 Ekim'de saat 20.00'de sanatseverlerin beğenisini sunulacak.
Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Wolfgang Amadeus Mozart ve Pietro Mascagni gibi ünlü bestecilerin eserlerinden seçilen aryaların yer alacağı konserde, Antalya DOB Orkestrası'nı Orkestra Şefi Lorenzo Castriota Skanderbeg yönetecek.
Başkemancılığı Elvan Şekercioğlu'nun üsteleneceği konserde, solist sanatçılar soprano Sema Çavuşoğlu, Serap Demirhan ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel ve Göksay Yaran, bariton Serhat Konukman ile bas Şafak Güç ve Engin Suna sahne alacak.
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