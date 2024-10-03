İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 50'nci yılını özel gala ile açıyor
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 50'nci sanat sezonunda özel program ile müzik tutkunlarını Grammy ödüllü Augustin Hadelich ile buluşturacak.
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 50'nci sanat sezonunda Grammy ödüllü Augustin Hadelich ile klasik müzik tutkunlarını bir araya getirecek.
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 3 Ekim akşamı 20.00'de düzenlenecek konserde çağın sayılı keman sanatçıları arasında gösterilen Hadelich sahne alacak.
Seçkin orkestra toplulukları ve konser salonlarında konser veren ve fenomenal tekniğiyle bilinen keman virtüözü Hadelich'in repertuvarında Bach'tan Beethoven'a, Mozart'tan Paganini'ye uzanan eserler yer alıyor.
Hadelich, eserlere Giuseppe Guarneri del Gesu'ya ait 1744 yılı yapımı kemanıyla ses verecek.
2016'da Fransız klasik müzik bestecisi Dutilleux'un "L'Arbre des Songes" isimli keman konçertosu kaydıyla "En İyi Klasik Enstrüman Solosu" Grammy Ödülü'nü kazanan Augustin Hadelich, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası ile açılış konseri öncesi prova yaptı.
Bugün yapılacak genel prova ise konsere olan ilgi nedeniyle seyirciye açıldı.
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