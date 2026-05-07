İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın 19 Mayıs konserinde genç yetenekler sahne alacak

7.05.2026 21:12:00
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nca genç müzisyenler sahne alacak.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nca (İZDSO) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenecek özel konserde genç müzisyenler sanatseverlerle buluşacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs'ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konseri", genç kuşağın başarılı solistlerini aynı sahnede bir araya getirecek.

Konseri genç kuşağın öne çıkan şeflerinden Kutay Maktay yönetecek. Kemanda Ece Canay, viyolonselde Emir Eren Günce, kemençede Eylül Ravza Madenbaş, piyanoda Elif Naz Karabulut, obuada İlayda Afşar, flütte Nehir Uçarkuş, trombonda Çağla Turhan ve kornoda Defne Erkan sahne alacak.

Bayram kapsamında düzenlenen konserin, genç sanatçıların başarılarını desteklemeyi, sahne deneyimi kazandırmayı ve klasik müziğin yeni kuşak temsilcilerini sanatseverlerle buluşturmayı amaçladığı ifade edildi.

