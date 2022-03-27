İzmir Şehir Tiyatroları üç oyunuyla sahnede

27 Mart 2022 Pazar, 00:00

Dünya Tiyatro Günü’nü de kapsayan 27 Mart haftasında İzmir Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda (İzBBŞT), üç oyun sahneleyecek. Azizname, Mor Şalvar ve Tavşan Tavşanoğlu 29 Mart-3 Nisan arasında İzmirliler ile buluşacak.

HANGİ TARİHTE NEREDE?

Azizname; 1 Nisan’da Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi’nde ve 3 Nisan’da Karşıyaka Suat Taşer Tiyatrosu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek. Mor Şalvar; 28 Mart-30 Mart'ta, Tavşan Tavşanoğlu ise 1-3 Nisan'da Kültürpark İzmir Sanat’ta İzmirliler ile buluşacak.

Ücretsiz oyunların davetiyeleri ilçe kültür müdürlükleri ve sahnelerin gişelerinden; İzmir Sanat’ta sahnelenecek oyunların biletleri ise “kultursanat.izmir.bel.tr” adresi ile İzmir Sanat ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi gişelerinden temin edilebilecek.

AZİZNAME

Dünya prömiyeri 1995 yılında Berlin’de yapılan ve çeyrek yüzyıldır sahnelerde yer bulan “Azizname”, Aziz Nesin taşlamaları ve öykülerini geçmişten günümüze giden bir yolculuğun manzarasına yerleştiriyor.

TAVŞAN TAVŞANOĞLU

Yönetmenliğini Yücel Erten’in yaptığı “Tavşan Tavşanoğlu”, serbest piyasa ekonomisi ve neoliberal politikaların topluma dayattığı sıkışmışlığa ve çaresizliğe rağmen “her şey yolunda” söylemini kullananlara eğlenceli bir karşı çıkış içeriyor.

MOR ŞALVAR

Temizlik işçisi dört kadın onlara yazılan hikâyeleri yırtıp kendi öykülerinin yaratıcısı olmak için bir yola girerler. Onları yollarından döndürebilecek tek şey ise enselerinde her geçen gün baskısını daha fazla hissettikleri ölümün varlığıdır.

1946’DAN BUGÜNE

Tiyatro, sinema oyuncusu ve yönetmen Avni Dilligil’in yönetiminde 1946’da başlayıp dört yıllık serüveni sona eren Şehir Tiyatroları, dönem dönem yeniden hayata geçirilmeye çalışılsa da girişimler sonuçsuz kaldı. 1989’da Prof. Dr. Özdemir Nutku Şehir Tiyatroları adını tekrar kent yaşamına kazandırmaya çalıştı. Ama bu çaba Gezici Kamyon Tiyatrosu uygulamasıyla ancak iki yıl yaşayabildi.

Tunç Soyer’in seçim vaatleri arasındaki Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ndeki ilanla duyuruldu. Logosu yarışmayla belirlenen Şehir Tiyatroları, sınav sürecinin ardından kadrosunu kurdu. İzmir Şehir Tiyatroları, Yücel Erten’in deyimiyle “tiyatronun töresi gereği” 1 Ekim’de perde açtı.