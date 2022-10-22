10. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali'nin son günü
Salt, bu yıl 17-23 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 10. Canlandıranlar Uluslararası Film Festivali kapsamında, film gösterimleri, konuşmalar, masterclass ve ödül töreninden oluşan bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Canlandıranlar Derneği tarafından hazırlanan program, 19 Ekim Çarşamba günü saat 16.00’da Salt Galata’daki Oditoryum’da, Türkiye’nin stop-motion tekniğinde uzmanlaşmış tek stüdyosu Maara Animation Studio‘nun T-BOT isimli kısa filminin gösterimi ve stüdyonun kurucusu yönetmen Niyazi Özyurt’un konuşması ile başladı.
Ardından saat 18.00’de, festivalin onur konuğu olarak İstanbul’a gelen dünyaca ünlü stop-motion stüdyosu Aardman Animations‘ın kurucu ortağı ve kreatif direktörü Peter Lord, hem kendi canlandırma sineması serüvenini hem de Aardman’ın hikâyesini anlatacağı bir master class gerçekleştirildi.
22 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te, festival dâhilinde her yıl Türkiye’de canlandırma sanatına katkı sunmuş kişilerle yapılan söyleşi dizisi Saygı Kuşağı kapsamında yönetmen Can Soysal, Başak Ürkmez moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirecek. Ardından Peter Lord, saat 16.00’da başlayacak film gösterimi ve söyleşide Aardman Animations yönetmenlerinin filmlerinden oluşan bir seçki sunacak.
PROGRAM
19 Ekim Çarşamba
16.00 Gösterim: Maara Animation Studio, T-BOT (3D)
Konuşma: Niyazi Özyurt
Etkinlik dili Türkçe’dir.
18.00 Master class: Peter Lord
Etkinlik dili İngilizce’dir; Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.
22 Ekim Cumartesi
14.00 Söyleşi (Saygı Kuşağı): Can Soysal
Moderatör: Başak Ürkmez
Etkinlik dili Türkçe’dir.
16.00 Gösterim ve Konuşma: Peter Lord İlham Seçkisi
Etkinlik dili İngilizce’dir; Türkçe’ye simultane çeviri yapılacaktır.
Program herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.
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