İzmir’de 30 Ağustos coşkuyla kutlanacak

Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 03:00

Büyük zaferin 101. yılında CHP’li belediyeler tarafından düzenlenen konserler, yürüyüşler, geçit törenleriyle binlerce yurttaş bayram coşkusuyla kutlayacak. Birbirinden ünlü isimlerin vereceği konserler ile renklenecek meydanlarda yaşanacak kurtuluş coşkusu gece geç saatlere kadar sürecek. İlçelerde zafere giden yol anlatılacak. CHP il başkanlığı ise saat 13.00’te Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak alternatif kutlama yapacak.

Kutlamaların ilk adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Sabah 09.30’da çelenk koyma etkinliğiyle başlayacak programda İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından 11.15’te geçit töreni başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üstü açık üç tur otobüsü de bando eşliğinde 30 Ağustos coşkusunu kente yayacak.

ADAMLAR SAHNEDE

30 Ağustos’ta konser ve tiyatrolara ev sahipliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ünlü müzik grubu Adamlar ile zafer coşkusu yaratacak. Konser saat 21.00’de Kültürpark Çim Alanı’nda olacak. Her yıl geleneksel olarak yapılan kortej yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak, Gündoğdu’da sona erecek.

İLÇELERDEKİ KONSERLER

Öykü Gürman / Kiraz - Cem Yazan kapalı pazaryeri, Yüksek Sadakat / Tire - Tire Gölet Rekreasyon Alanı, Ajda Pekkan / Aliağa - Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Melike Şahin / Selçuk - Selçuk pazaryeri, Bengü / Dikili - 75. Yıl Parkı, Ebru Yaşar / Kınık - Poyracık Hizmet Binası önü.

MENDERES

Menderes Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü kapsamında Derya Uluğ konseri düzenlenecek. 27 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de gerçekleşecek etkinlik Özdere Sedat Balcı Stadı’nda yapılacak.

TORBALI

Torbalı, Kurtuluş Savaşı ve Türk Tarihi’nin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz’un 100. Yıldönümünün coşkusunu, Yeni Türkü konseriyle yaşayacak. Program önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Ayrancılar’da gerçekleşecek.

Bölge nüfusu 60 bini geçen Ayrancılar’da her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı konserle kutlayan Torbalı Belediyesi bu yıl için de hazırlıklarını sürdürüyor. Torbalı Belediyesi bu kapsamda gün içerisinde gerçekleştireceği kutlama programlarının Yeni Türkü konseri ile taçlandıracak.