Ülkede yaşanan hukuksuzluklara tepki gösterdi: Giray Altınok'tan anlamlı 'Atatürk' videosu!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 18:01

Güncelleme: 23.03.2025 - 18:01

19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu hakkında geçtiğimiz saatlerde tutuklama kararı verildi. Bu karar, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, birçok yurttaş tepkisini sandığa giderek gösterdi.

CHP seçmenleri, bugün yapılan cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde yoğun katılım sağladı. Seçime ünlü isimler de ilgi gösterirken, bazıları sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok, yaşananlara tepkisini eski bir videosuyla gösterdi. Atatürk’e yer verdiği “Işık hep var” videosu kısa sürede viral oldu.



