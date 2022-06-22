İzmir’de film ve müziğin buluşması

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

100 yıl önce, sinemanın kelimeleri, sesi, müzikti. Perdede film akarken, İstanbul’da Ferit Alnar gibi isimler o an yaptıkları müzikle sinemayı bütünlerdi. İzmir’in ise kültür yaşamına büyük katkısı olan Mehmed Celaleddin Bey’in kurduğu Milli Kütüphane’de, gelir getirmesi için açılan Elhamra Sineması’nda, piyanosuyla genç Adnan Saygun dinlenirdi. Müzik, film ve kitabın buluştuğu tarifsiz ortamın olduğu şehir bu kez; Vecdi Sayar’ın yönetmenliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nce (İzBB) ikincisi düzenlenen “İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali”ne 10-19 Haziran 2022 arasında ev sahipliği yaptı.

Bir genç İzmirlinin (Adnan Saygun’un) bestelediği, o gece sahneye konan “Özsoy” adlı yapıtını birkaç dakika sonra alkışlayacak olan ulu önder, Ankara’da Türk Ocağı Salonu’na girdi ve misafiri İran Şahı ile birlikte dinleyicileri selamladı. Tarih; 19 Haziran 1934...

88 yıl sonra aynı dakikalar… (festival kapanışı için) İzBB Başkanı Tunç Soyer, tevazu içinde (o genç İzmirli bestecinin adı verilen) Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Salonu’na girerek ülkemizden ve yurtdışından sinemayla müziğin ustalarını, emekçilerini selamladı. Tarih,19 Haziran 2022...

Kuvayı Milliye’nin büyük zaferinin 100. Yıldönümünde, yani İzmir’in kurtuluşunun asır dönümünde yapılan ve 120 yerli ile yabancı filmin gösterildiği festivalde, söyleşiler, kitap imzası gibi etkinlikler de yer aldı. sinema yazarı Atilla Dorsay ile ses ve yapım alanlarının emekçisi Necip Sarıcı’nın değer görüldüğü Emek Ödülü yanında, Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü’ne roman kökenli Cezayir doğumlu Fransız yönetmen Tony Gatlif’e, Zülfü Livaneli ile (Leh Besteci) Zbigniew Preisner Onur Ödülü’ne layık bulundu. Sarıcı ödülünü Atatürk’e ithaf ederken, Gatlif ise “ilk filmiyle beş parasız ve tek kelime bilmeden 1984’te geldiği İzmir’den sonra gittiği Ankara’da Türklerin büyük dostluğu ile karşılaştığı, destek gördüğü ve Türkleri çok sevdiğini” ifade etti. Yarışmada; Erden Kıral’ın jüri başkanı olduğu jürinin seçimleri şöyleydi:

Film ve müzik alanının temsilcilerinin buluştuğu, sinema için farklı pencerelerin açıldığı, Vecdi Sayar gibi deneyimli bir kültür insanının çizdiği rotada değerli paylaşımların yapıldığı festival; film ile müziğe odaklanan, İstanbul dışında olan sayılı ve özgün projeler arasında şimdiden yerini aldı. Darısı, üçüncü, üç yüzüncü film ve müzik festivaline...

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ÖDÜLLER

- Dijital Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı-Sena Şener (Blu TV-“Saklı” dizisi-”Derinlerde Saklı” şarkısı ile)

- Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı-Ender Gündüzlü (Star TV-“Kaderimin Oyunu” dizisi- “Sana Çıkıyor Yollar” şarkısı)

- Dijital Platform Dizisi En İyi Özgün Müzik-Sertaç Özgümüş-(Netflix-“Uysallar” dizisi)

- Ulusal Kanal Dizileri En İyi Özgün Müzik- Sertaç Özgümüş (Fox TV-“Mahkum” dizisi)

- En İyi Ses Tasarımı-Eli Haligua, Fatih Rağbet, Greg Dobrowski-(Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde” filmi)

- En İyi Özgün Film Şarkısı-Barış Diri (Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin” filmindeki “Ahmet Abi” şarkısı)

- En İyi Özgün Beste Ödülü-Nikos Kypourgos (Tayfun Pirselimoğlu’nun “Kerr” filmi özgün müziğiyle)

- En İyi Erkek Oyuncu-Halil Babür (Emre Erdoğdu’nun “Beni Sevenler Listesi”) ve Murat Kılıç (Ferit Karol’un “Kumbara” filmi)

- En İyi Kadın Oyuncu-Gülçin Kültür Şahin (Ferit Karol’un “Kumbara” filmindeki rolüyle)

- Jüri Özel Ödülü-Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu

- En İyi Film-“Sen Ben Lenin” (Yönetmen Tufan Taştan)