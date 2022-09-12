Playmobil filminin konusu nedir? Playmobil filminin seslendirmenleri kimlerdir? Playmobil filminin yaş sınırı kaç?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:06

Lino D iSalvo'nun yönettiği filmin senaryosunu Blaise Hemingway ve Lino DiSalvo kaleme aldı. 2019 yılında Fransa'da vizyona giren film 16.3 milyon dolar hasılat elde etti.

PLAYMOBİL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Küçük kardeşi Charlie beklenmedik bir şekilde PLAYMOBIL®' in büyülü, çizgi film evreninde kaybolduğunda, buna hazırlıksız yakalanan Marla onu eve getirmek için hayatının macerasına atılır. Çarpıcı yeni diyarlara doğru fantastik bir yolculuğa çıkarken, Marla pek de kahramana benzemeyen yeni arkadaşlarıyla yola çıkar. Çok düzgün konuşan gıda kamyonu şoförü Del, şık ve karizmatik gizli ajan Rex Dasher, samimi fakat uyumsuz bir robot, abartılı bir peri vaftiz annesi ve daha birçokları! Hareketli maceraları sayesinde Marla ve Charlie, hayat karşılarına ne çıkarırsa çıkarsın, kendilerine inandıklarında her şeyi başarabileceklerini fark ediyorlar!

PLAYMOBİL FİLMİNİN SESLENDİRMENLERİ KİMLERDİR?

Playmobil filminin seslendirme kadrosunda; Anya Taylor-Joy, Daniel Radcliffe, Gabriel Bateman, Blaise Hemingway, Lino DiSalvo gibi isimler yer alıyor.

PLAYMOBİL FİLMİNİN YAŞ SINIRI KAÇ?

Playmobil filmi 7 yaş ve üzeri için uygundur.