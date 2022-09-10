Tuzak dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Tuzak dizisi ne zaman başlayacak?

10 Eylül 2022 Cumartesi, 13:43

Çocuklukları ellerinden alınan üç kardeşin hikayesinin anlatılıdığı Tuzak dizisi TV8'de ekrana gelmeye hazırlanıyor.

TUZAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in üstlendiği dizinin senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu kaleme alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise; Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz. Naz Göktan, Eylül Su Sapan, Emir Benderlioğlu, Gamze Süner Atay, Lesli Karavil ve İbrahim Şahin rol alıyor.

TUZAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir. Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak’a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..

TUZAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimleri devam eden Tuzak dizisi Ekim 2022 TV8'de ekrana gelecek.