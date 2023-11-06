Jacob Elordi'den Elvis Presley performansı: 'Günde yarım kilo pastırma yiyorum'

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:49

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:49

Hollywood'un genç ve yetenekli oyuncusu Jacob Elordi, yeni filmi "Priscilla"da Elvis Presley'i canlandırmak için sıradışı bir yönteme başvurduğunu açıkladı. Günde yarım kilo pastırma yiyerek rolünün arkasındaki karaktere daha yakın hissettiğini söyleyen Elordi, bu ilginç oyunculuk metodu hakkında herkesi şaşırttı.

Elordi'nin "Priscilla"daki rol arkadaşı Cailee Spaeny ve yönetmen Sofia Coppola ile yapılan bir röportajda, pastırma konusu gündeme geldi. Coppola'nın, Elordi'ye "Çok fazla domuz pastırması yemişsin" demesi üzerine, Elordi, "Günde ortalama yarım kilo kadar pastırma yiyorum" şeklinde yanıtladı. Spaeny ise Presley'in "Fool's Gold" adlı ünlü devasa pastırma sandviçini hatırlatarak, Elvis'in pastırmaya olan ilgisini anlattı.

Elordi'nin günde yarım kilo pastırma yeme alışkanlığı, izleyicileri ve eleştirmenleri şaşırttı ve bu ilginç oyunculuk metodu hakkında tartışmalara yol açtı. Bazıları bu yaklaşımı metot oyunculuğunun bir örneği olarak görürken, diğerleri ise bu alışkanlığın tamamen sıradışı ve belki de sağlıksız olduğunu düşünüyor.

"Priscilla" Elvis Presley ve Priscilla Presley'in çalkantılı ilişkisini konu alıyor ve gerçek olayları temel alıyor. Ancak, filmdeki bazı detaylar gerçekle örtüşmüyor. Bu, biyografik filmlerin yaratıcı özgürlüğünü yansıtan bir örneği olarak gösterilebilir.

Jacob Elordi'nin pastırma yeme alışkanlığı, oyuncuların rollerine nasıl hazırlandıklarını ve karakterlere nasıl büründüklerini sorgulatıyor. Bu ilginç oyunculuk metodu, "Priscilla" filminin izleyici ve eleştirmenler arasında daha fazla dikkat çekmesine neden olabilir.

Elordi'nin Elvis Presley'i canlandırmak için bu alışkanlığını ne kadar süre sürdüreceği ve nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu. İzleyiciler, "Priscilla" filminde Jacob Elordi'nin Elvis rolündeki performansını merakla bekliyor. İşte geçtiğimiz günlerde yayımlanan pragman...