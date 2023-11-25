James Bond belirsizliği: Nolan, yönetmenlik teklifini neden geri çevirdi?

Yayınlanma: 25.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 00:00

Christopher Nolan, bir sonraki James Bond filmi için yönetmenlik söylentilerine yanıt verdi. Associated Press'e verdiği röportajda Nolan, bu söylentilerin doğru olmadığını belirtti ve kendisinin bir sonraki James Bond filmi için yönetmenlik yapmayacağını açıkladı. Ancak, Nolan'ın Bond serisine olan ilgisini ve yapım ekibiyle yaptığı görüşmeleri daha önceki açıklamalarda dile getirdiği biliniyor.

Nolan'ın yönetmenlik kariyeri, özellikle "The Dark Knight" üçlemesi gibi büyük başarılar elde ettiği yapımlarla dikkat çekiyor. James Bond serisiyle ilgili söylentiler, Nolan'ın bu ikonik karakteri nasıl ele alabileceği konusundaki merakı artırmıştı. Ancak Nolan'ın şu an için bu projeye dahil olmayacağını belirtmesi, hayranlarını bu beklentiye karşı uyarıyor.

Öte yandan, James Bond serisinin yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson, Bond karakterini ve hikayesini yeniden keşfetmek için önemli bir sürecin henüz başlamadığını belirtti. Bond'un bir sonraki macerasının vizyon tarihi net olarak belirlenmemiş olsa da, 2025 yılına kadar sinemalarda olmayacağı düşünülüyor.

Bu süreçte, yeni James Bond'un kim olacağına dair net bir bilgi de bulunmuyor. Ancak, Aaron Taylor-Johnson'ın bu rol için düşünülen oyuncular arasında olduğu söylentiler arasında yer alıyor. Ayrıca, yapımcılar, Bond 26 için çalışmaların devam ettiğini ve önemli bir yolculuğun henüz başlamadığını vurguluyorlar.