Jamie Campbell Bower'lı Witchboard'dan ilk fragman geldi

Yayınlanma: 23.07.2023 - 15:53

Güncelleme: 23.07.2023 - 15:57

80'lerin korku klasiği Witchboard'dan ilk fragman paylaşıldı. 1986 yılında vizyona giren Witchboard filmini yönetmen koltuğunda Kevin Tenney oturmuştu. Ouija tahtası olarak bilinen cadı tahtası ile ruh çağırmaya çalışan Linda’nın hikâyesi aktarıldığı filmde yönetmen koltuğuna Dream Warriors ve The Blob ile tanınan Chuck Russell yer alıyor.

WITCHBOARD OYUNCU KADROSU

Diego Comic-Con etkinliğinde filmin fragmanı paylaşıldı. Stranger Things dizisinin 4. sezonunda Vecna karakterine hayat veren Jamie Campbell Bower'ın yanı sıra Madison Iseman, Aaron Dominguez, Antonia Desplat, Charlie Tahan gibi isimler yer alıyor.

WITCHBOARD'UN KONUSU

Emily ve nişanlısı Christian, New Orleans’ın Fransız Mahallesi’nde bir bistro açmaya hazırlanırken gizemli bir cadı eseri olan sarkaçlı bir tahta keşfeder. Tahtanın kehanet gücü ve ruhları çağırma yeteneğini takıntı hâline getiren Emily’nin üzerine bir karanlık çöker. Nişanlısına yardım etmek için çaresiz kalan Christian, okült uzmanı Alexander Babiaste’den tavsiye ister. Ancak Babiaste, günümüz cadılar meclisine olan bağlantısı da dahil olmak üzere kendine ait birçok sırrı vardır. Sarkacın her sallanışı Emily’nin ruhunu riske atarken tehlikeli bir oyun başlar.

Yönetmen Russell, Jamie Campbell Bower tercihi hakkında daha önce şunları aktardı:

"Sinemada yıldızlıkla bağdaştırdığımız karizmanın yanı sıra gerçekten bir bukalemun gibi olabilecek, çeşitli karakter tiplerini canlandırabilecek oyunculuk becerisine sahip büyük bir İngiliz geleneği var. Jamie Campbell Bower da böyle bir aktör. İşte şimdi onun vakti geldi."

Russell, senaryoyu Greg McKay ile birlikte kaleme alacak. Film için vizyon tarihi henüz belirlenmedi.