Jason Momoa, Dune 3’ün hazırlıklarına başladı
Jason Momoa, Dune serisinin üçüncü filmi Dune: Messiah için Duncan Idaho karakterine geri döneceğini duyurdu. 2026’da vizyona girmesi beklenen filmde, Duncan Idaho’nun klon versiyonu Hayt olarak yer alacak.
Game of Thrones ve Aquaman gibi yapımlarla dünya çapında şöhrete kavuşan Jason Momoa, Denis Villeneuve'nin Dune serisinin üçüncü filminde yeniden Duncan Idaho karakterini canlandıracağını açıkladı. Ünlü oyuncu, TODAY programında yaptığı açıklamada, "Geri dönüyorum! Kitapları okumadıysanız, benim suçum değil" ifadelerini kullandı.
DUNCAN IDAHO’NUN HAYATI VE KLON VERSİYONU
Frank Herbert'ün çok satan romanından uyarlanan Dune serisinin ilk filminde, Duncan Idaho karakteri Paul Atreides ve Lady Jessica'yı kurtarmak için hayatını feda etmişti. Ancak, kitapta Idaho karakteri, Dune: Messiah ile birlikte ghola (klon benzeri bir varlık) olarak geri dönüyor. Duncan'ın ghola versiyonu, Hayt adıyla ortaya çıkıyor ve zamanla geçmişine dair hatıralarını geri kazanmaya başlıyor.
DUNE 3'ÜN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU
Hazırlıkları süren Dune 3 filmi, 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Momoa'nın geri dönüşü, seriyi takip eden hayranları için büyük bir heyecan yaratırken, filmin gelişmeleri merakla bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak için insanlık dışı sözler
- Ferhat Göçer: 'Yetkilileri defalarca uyardım'
- En son ankette Erdoğan'ı üzecek sonuç!
- DBL Entertainment'in sahibinden 'zorunlu' açıklama!
- Trevor Noah'ın gösterisi iptal edildi
- Bahçeli'den dikkat çeken 'Volkan Konak' paylaşımı
- CHP'den tepki gecikmedi!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Kurultay' sorusuna yanıt
- MHP'den, Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında açıklama
- Sevda Türküsev'in 'İmamoğlu' paylaşımı dalga konusu oldu