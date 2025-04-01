Jason Momoa, Dune 3’ün hazırlıklarına başladı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 12:34

Güncelleme: 01.04.2025 - 12:34

Game of Thrones ve Aquaman gibi yapımlarla dünya çapında şöhrete kavuşan Jason Momoa, Denis Villeneuve'nin Dune serisinin üçüncü filminde yeniden Duncan Idaho karakterini canlandıracağını açıkladı. Ünlü oyuncu, TODAY programında yaptığı açıklamada, "Geri dönüyorum! Kitapları okumadıysanız, benim suçum değil" ifadelerini kullandı.

DUNCAN IDAHO’NUN HAYATI VE KLON VERSİYONU

Frank Herbert'ün çok satan romanından uyarlanan Dune serisinin ilk filminde, Duncan Idaho karakteri Paul Atreides ve Lady Jessica'yı kurtarmak için hayatını feda etmişti. Ancak, kitapta Idaho karakteri, Dune: Messiah ile birlikte ghola (klon benzeri bir varlık) olarak geri dönüyor. Duncan'ın ghola versiyonu, Hayt adıyla ortaya çıkıyor ve zamanla geçmişine dair hatıralarını geri kazanmaya başlıyor.

DUNE 3'ÜN VİZYON TARİHİ BELLİ OLDU

Hazırlıkları süren Dune 3 filmi, 2026 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Momoa'nın geri dönüşü, seriyi takip eden hayranları için büyük bir heyecan yaratırken, filmin gelişmeleri merakla bekleniyor.