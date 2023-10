Jason Momoa, Amber Heard'ün Aquaman setinden kovulmasını istedi!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 14:53

Güncelleme: 11.10.2023 - 14:53

Bugün Variety dergisinde yayınlanan büyük bir haber, başrol oyuncusu Jason Momoa'nın Amber Heard'ü DC'nin devam filminde yer almaması için çabaladığını ortaya çıkardı.

Habere göre, "Aquaman and the Lost Kingdom" filminin fragmanının yayınlandığı gün, bazı Reddit kullanıcıları Johnny Depp-Heard mahkeme davası belgelerini elde etmek için para ödedi ve daha sonra bunları çevrimiçi paylaştı. Bu belgeler arasında, Heard'ün bir terapistin notlarına yazıldığına inanılan, Momoa'nın sette sarhoş olduğu ve Depp gibi giyindiği, ayrıca Momoa'nın görünüşe göre Heard'ü kovdurmak istediğine dair ifadeler bulunuyor.

Haberde, Heard'ün aslında 2018 yapımı "Aquaman" filminin gösterime girmesinden sonra Mera rolünden neredeyse çıkarıldığı, ancak bu durumun Depp ile yaşadığı kamuoyu draması yüzünden olmadığı iddia ediliyor. Variety'ye göre, Heard'ün menajeri, hakaret davası sırasında Warner Bros'a "evi yakmakla tehdit eden bir mektup" gönderdi ve bu nedenle Warner Bros'un Heard'ü "The Lost Kingdom" için geri getirdiği söyleniyor.

IGN'in haberinde yer alan bilgilere göre Warner Bros. Momoa'nın temsilcilerinden olayla ilgili görüş talep edildi. DC'yi temsil eden bir sözcü, Momoa'ya atfedilen iddiaları reddederek, "Jason Momoa, 'Aquaman and the Lost Kingdom' setinde her zaman profesyonel bir şekilde davrandı" dedi. Bir başka kaynak ise Momoa'nın Depp gibi giyinmediğini, aksine "her zaman bohem tarzda giyindiğini" belirtti.

Yine de, belgelerde Heard'ün terapistinin notlarında, "Jason'ın beni kovmamı istediğini söylediği" ve "Jason'ın sarhoş olduğu, sete geç kaldığı ve Johnny gibi giyindiği" ifadelerine yer veriliyor.

Notlarda ayrıca yönetmen James Wan'ın Depp ile yaşadığı hukuk mücadelesi nedeniyle onu sette dışladığı belirtiliyor. Ancak bir DC sözcüsü, James Wan'ın her zaman oyuncu kadrosuna ve ekibine saygılı davrandığını ve olumlu bir işbirliği ortamı yarattığını belirtti.