Jason Momoa DC evrenine geri dönüyor: Aquaman olarak değil!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:35

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:35

Ünlü oyuncu Jason Momoa, DC Sinema Evreni'ne resmen geri dönüyor, ancak bu kez Aquaman olarak değil.



Momoa, Supergirl: Woman of Tomorrow adlı filmde, anti-kahraman Lobo karakterine hayat verecek.







Filmin yönetmen koltuğunda Craig Gillespie otururken, çekimlerin 13 Ocak’ta başlayacağı ve filmin 26 Haziran 2026'da vizyona gireceği duyuruldu.



YENİ DC EVRENİ

Başrolünü House of the Dragon dizisiyle tanınan Milly Alcock’un üstlendiği bu film, James Gunn ve Peter Safran’ın yeniden şekillendirdiği DC Evreni'nin ikinci filmi olacak.







DC Sinema Evreni, Batman, Superman, Aquaman ve Wonder Woman gibi ikonik karakterlerle yeni bir döneme girmişti. Henry Cavill'in Superman rolünden ayrılmasının ardından, DC evrenini başlatacak filmde rol alacak yeni isim David Corenswet oldu.