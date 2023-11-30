Jeremy Allen White ve ekip geri dönüyor: The Bear'ın yeni sezon çekimleri için tarih belli oldu!
Büyük heyecanla beklenen "The Bear" dizisinin üçüncü sezonu için geri sayım başlıyor! Heyecan dorukta, yeni sezonun getireceği sürprizlerle dolu anları beklenmeye değer...
"The Bear" dizisinin 3. sezon çekimlerine başlama tarihi belirlendi. Dizi, Jeremy Allen White (Carmy), Ebon Moss-Bachrach (Richie) ve Ayo Edebiri (Sydney) gibi oyuncularla sevilen bir yapım olarak biliniyor. Üçüncü sezonun çekimlerine şubat ayının son haftalarında ya da mart ayının ilk haftalarında başlanacak.
The Bear'ın üçüncü sezonu, Carmy'nin kendisini bir buzdolabının içinde sıkışmış bulmasıyla yaşanan olayların ardından başlayacak. Carmy, içeride mahsur kaldığı sırada Claire ile olan ilişkisinin zorlukları hakkında konuşarak hayatının durumu hakkında düşüncelerini paylaşacak. Bu trajik olay, dizinin yeni sezonuna zengin bir hikaye katmayı vaat ediyor.
The Bear, 2022'de prömiyerini yaptığından bu yana çok sayıda övgü topladı ve şu anda yaklaşan Primetime Emmy Ödülleri töreni için altı adaylığı bulunuyor. Dizinin çekimlere başlamasıyla birlikte, hayranlar yeni sezonun ne gibi gelişmeler ve sürpriz konuk oyuncular getireceğini merakla bekleyebilir...
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