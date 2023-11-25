Gerilim dünyasının devleri bir arada: Scorsese ve Spielberg 'Cape Fear' dizisi için kolları sıvadı!

Yayınlanma: 25.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 25.11.2023 - 00:00

Martin Scorsese, Steven Spielberg ve Nick Antosca; Universal'ın "Cape Fear" filminden uyarlanacak bir televizyon dizisi üzerinde çalışıyor. Dizi, Universal Studio Group'un bir bölümü olan UCP ve Amblin tarafından geliştirilmekte olup, Scorsese ve Spielberg'in birlikte ilk televizyon projesi olma özelliğini taşıyor. Dizi, aynı zamanda yapımcı olan ve gerçek suç ve korku dramalarıyla tanınan Nick Antosca tarafından yönetiliyor.

Dizinin logline'ı şu şekilde özetleniyor: "Geçmişinden gelen kötü şöhretli bir katil yıllar sonra hapisten çıktığında, evli bir avukat çift için fırtına yaklaşmaktadır. Amerika'nın 21. yüzyıldaki gerçek suç takıntısını irdeleyen gerilimli, çağdaş bir gerilim."

Orijinal "Cape Fear" 1962 yılında gösterime girmiş ve 1957 tarihli "The Executioners" romanından uyarlandı. Film, Gregory Peck ve Robert Mitchum'un başrollerini paylaştığı, Peck'in canlandırdığı avukat Sam Bowden'ın ailesinin, hapise gönderilmesine yardım ettiği Mitchum'un canlandırdığı tecavüzcü Max Cady tarafından takip edilmesini konu alıyordu.

1991 yılında Scorsese, "Cape Fear"ı Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Joe Don Baker ve Juliette Lewis ile yeniden çekti. De Niro, Cady rolünde oynarken, Nolte, Sam Bowden rolündeydi. Film, De Niro ve Lewis'e Oscar adaylığı kazandırdı. Yeniden uyarlamada, önceki versiyonların karanlık temaları ve gerilim unsurları modern bir bakış açısıyla ele alınacak.