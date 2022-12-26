Johannes Vermeer’in en geniş kapsamlı sergisi...

Amsterdam’daki Rijksmuseum gelecek yıl Johannes Vermeer’in bugüne kadar gerçekleştirilmiş en geniş kapsamlı sergisine ev sahipliği yapacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00
Johannes Vermeer’in en geniş kapsamlı sergisi...
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“Johannes Vermeer” adlı sergi 10 Ocak - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide Vermeer’in en az 28 eseri görülebilecek. 35 bilinen eseri olan sanatçının bugüne kadarki en geniş kapsamlı sergisi 1996’da Lahey’deki Mauritshuis Kraliyet Resim Galerisi’nde yapılan 23 eserli sergiydi.



Johannes Vermeer sergi

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