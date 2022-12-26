Johannes Vermeer’in en geniş kapsamlı sergisi...

26 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

“Johannes Vermeer” adlı sergi 10 Ocak - 4 Haziran 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide Vermeer’in en az 28 eseri görülebilecek. 35 bilinen eseri olan sanatçının bugüne kadarki en geniş kapsamlı sergisi 1996’da Lahey’deki Mauritshuis Kraliyet Resim Galerisi’nde yapılan 23 eserli sergiydi.



