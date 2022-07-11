'Değerler Prensibi'

Dr. Dr. John F. Demartini kısa süre önce yayımlanan 'Değerler Prensibi' (Çeviren: Öykü Toros Irvana / Destek Yayınları) adlı kitabında yaşama dair sorulara yanıtlar arayanlara farklı bir pratik öneriyor ve sorunların tespiti için temele inilmesini kolaylaştırıcı egzersizler sunuyor.

Cumhuriyet Kitap Eki
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 00:01
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Dr. Dr. John F. Demartini kısa süre önce yayımlanan 'Değerler Prensibi' (Çeviren: Öykü Toros Irvana / Destek Yayınları) adlı kitabında yaşama dair sorulara yanıtlar arayanlara farklı bir pratik sunuyor.

“Değerlerinizi belirlemeniz, ilham dolu bir kader yaşamanızın anahtarıdır.” diyen Demartini kitabında, gündelik yaşamda doğru olduğu kabul edilen sorun tespitlerinin geçici bir memnuniyet sağlayıp kalıcı bir doyum sağlayamayacağını vurguluyor ve sorunların tespiti için temele inilmesini kolaylaştırıcı egzersizler sunuyor.


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