"John Wick 5" için çalışmalar başlıyor

Yayınlanma: 30.05.2023 - 14:27

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:27

Keanu Reeves ile özdeşleşen yapım John Wick, köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının hayatını anlatıyor. Serinin son filmi "John Wick 4" geçtiğimiz günlerde vizyona girmişti. Devam filmleri gelecek mi soruları hayranların aklını kurcalarken Lions Gate Eğlence Şirketi'nden John Drake açıklamalarda bulundu.

Stüdyonun 4. çeyrek toplantısında konuşan Drake, hem "John Wick 5"in erken geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı hem de John Wick evreninde geçen daha fazla yan ürün, yeni televizyon dizileri ve video oyunlar geleceğini duyurdu:

"Artık sadece AAA video oyunu alanında değil, aynı zamanda yan ürünlerin ve televizyon projelerinin düzenli ritmine de bakarak, bu seride ilerliyoruz, televizyon o evreni gerçekten büyütüyor ve böylece izleyicilerin açık bir şekilde iştahlı olduğu düzenli bir seri akışı oluşuyor. Resmi olan şu ki, bildiğiniz gibi, Ballerina gelecek yıl çıkacak ilk spin-off. John Wick 5 ve televizyon dizileri dahil olmak üzere üç tane daha projede geliştirme aşamasındayız. Continental yakında yayınlanacak. Ve böylece, dünyayı inşa ediyoruz."