“Joker 2”, “Deadpool 3” ve dahası… Birçok çizgi roman uyarlaması film ertelendi

Yayınlanma: 31.07.2023 - 14:54

Güncelleme: 31.07.2023 - 14:54

Çizgi roman uyarlaması filmler de Hollywood grevlerinden payını aldı. Bu sene izleyicilerle buluşması planlanan yapımlardan bazıları 2024’e ertelendi.

Hollywood grevleri devam ederken birçok film ertelenmeye devam ediyor. Amerikan Yazarlar Birliği’nin başlattığı greve daha sonrasında SAG-AFTRA çatısı altında oyuncuların da dahil olmuş daha iyi çalışma şartları, eşit gelir paylaşımı ve sektörde yapay zekânın kullanımının sınırlanması konusunda şartlarını dile getirmişlerdi.

Yazar ve oyuncular 60 yılı aşkın süre sonra ilk defa eşzamanlı olarak grev kararı aldı. Bu durum bu sene vizyonda yer alacak yapımları ertelenmesie neden oldu.

ERTELENEN YAPIMLARDAN YENİ TARİHLER

Madame Web

Sony’nin Spider-Man evrenini genişletecek yapımlar arasında yer alan Madame Web, çizgi romanlarda yer alan ve psişik güçlere sahip bir karakter olarak tanınmıştı. Jessica Jones ve The Defenders gibi yapımlarda yer alan S.J. Clarkson’ın yöneteceği yapım çoklu evrenleri temel alacağı tahmin ediliyor. Filmin yeni çıkış tarihi olarak 16 Şubat 2024 gösteriliyor.

Deadpool 3

Hugh Jackman’ın Wolverine rolüne geri döneceği Deadpool 3 çizgi roman severlerin merakla beklediği yapımlar arasında yer alıyor. Wolverine’in ikonik sarı kostümüyle ekranlara geleceği yapım aynı zamanda X-Men’in resmi olarak Marvel evrenine katılmasını da işaret ediyor. Shawn Levy’nin yönetmen koltuğunda oturduğu yapımın yeni vizyon tarihi 3 Mayıs 2024.

Captain America: Brave New World

Marvel evreni aktör ve yazarların grevleri sebebiyle dördüncü Captain America filminin çıkış tarihini ileriye aldı. Harrison Ford’un kadrosunda yer aldığı film Steve Rogers sonrası kalkanı devralan Sam Wilson’ın hikâyesini konu alacak. Russo Kardeşler tarafından yönetilecek yapım 26 Ağustos 2024 tarihinde vizyona girecek.

Joker 2

Joaquin Phoenix’in Lady Gaga ile başrolü paylaştığı Joker 2, Gotham şehrine farklı bir bakış açısı getirmeye hazırlanıyor. Çekimleri tamamlanan yapımın yeni vizyon tarihi 4 Ekim 2024 olarak belirlendi.

Thunderbolts

Marvel’ın anti-kahramanlarını tanıtacak Thunderbolts filmi Kurt Busiek ve Mark Bagley’in 1997 yılı çıkışlı çizgi roman serisini beyaz perdeye taşıyor. Jake Schreier’ın yönetmenliğini yaptığı film 20 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek.