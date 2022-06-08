Yönetmen Todd Phillips paylaştı: Joker'in devamı geliyor

08 Haziran 2022 Çarşamba, 12:49

Ünlü yönetmen Todd Phillips’in yönetmen koltuğuna oturduğu ve Joaquin Phoenix’e 'En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını getiren Joker filminin devamı heyecanla beklenirken, yönetmenden onay niteliğinde bir paylaşım geldi.

Instagram'dan "Joker: Folie à Deux" yazılı bir senaryo kapağını paylaşan Phillips, paylaşımına Phoenix’in senaryoyu okurken çekilmiş bir fotoğrafını ekledi.

'DELİLİK' ANLAMINA GELİYOR

11 dalda Oscar adayı olan filmin daha önce tek bir film olarak kalacağı belirtiliyordu, ancak film vizyona girip gişede dikkat çekince ikinci bir film haberleri de çıkmaya başlamıştı. Bu söylentiler ne yönetmen ne de oyuncular tarafından şimdiye kadar doğrulanmamıştı.

İkinci filmin konusuyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı ancak “Folie à Deux”un iki kişilik delilik anlamına gelmesi dikkat çekti.