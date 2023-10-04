Robert De Niro ve Joaquin Phoenix 'Joker'de neden anlaşamadı?

Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:54

Güncelleme: 04.10.2023 - 15:54

Todd Phillips'in 2019 yapımı çizgi roman filmi Joker, sinema dünyasında büyük bir etki yaratmıştı. Ancak film yapım sürecinde başrol oyuncuları Robert De Niro ve Joaquin Phoenix arasında bazı yaratıcı farklılıklar yaşandı...

DE NIRO'NUN JOKER'E KATILIMI

Robert De Niro, Joker filminde Arthur Fleck'in en sevdiği gece sunucusu Murray Franklin rolünde yardımcı oyuncu olarak yer aldı. De Niro, filmin yönetmeni Todd Phillips ile yaptığı görüşmeler sonucunda projeye dahil oldu. Ancak, De Niro'nun bu rolü kabul etme nedeni, direkt olarak karakterlerin benzerliğiyle değil, projenin kendisiyle ilgilendiğini belirtti.

PHOENIX VE DE NIRO'NUN FARKLI OYUNCULUK YAKLAŞIMLARI

Joaquin Phoenix, Joker'deki performansını hazırlarken De Niro'dan ilham aldığını açıkladı. De Niro'nun klasik Scorsese filmlerindeki karakterlerinden etkilenmiş ve onun oyunculuk tarzından izler taşımıştı. Ancak bu, her iki oyuncunun filmin yapımı sırasında farklı yaklaşımlar benimsemelerine neden oldu.

YARATICI FARKLILIKLAR VE ANLAŞMAZLIKLAR

De Niro, çekimler öncesinde senaryoyu tamamen okuma konusunda ısrar etti. Phoenix ise daha esnek bir yaklaşım benimseyerek sahnelerin akışına bırakmayı tercih etti. Bu farklı yaklaşımlar, filmin yapım sürecinde bazı sürtüşmelere neden oldu. Todd Phillips, De Niro'dan tüm senaryoyu okumasını istedi, ancak Phoenix bu konuda isteksizdi. Bu nedenle yönetmen, iki oyuncu arasındaki gerilim nedeniyle iki arada kaldığını söyledi

SONUÇ VE JOKER'IN BAŞARISI

Başlangıçtaki anlaşmazlıklarına rağmen, De Niro ve Phoenix'in performansları, Joker'in büyük bir başarı elde etmesine engel olmadı. Film dünya çapında 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde ederek büyük bir başarı yakaladı. Ayrıca, Joker on bir dalda Oscar'a aday gösterilerek Joaquin Phoenix'e En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandırdı.