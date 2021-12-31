BluTV, 2 gün boyunca ücretsiz

Çevrim içi dizi/film izleme platformu BluTV, içeriklerine herkesin erişebilmesi için geçici bir kampanya başlattı. Platform, yeni yıla girerken 2 gün boyunca ücretsiz olacak. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2021 Cuma, 16:41
BluTV, 2 gün boyunca ücretsiz
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Son dönemde ürettiği yapımlarda büyük bir izleyici kitlesi oluşturan dijital yayın platformu BluTV, yeni yıla içeriklerini kısa süreliğine herkese açık hale getirerek giriyor. 

Platform, Twitter’da "Kapımızı herkese ücretsiz açtık!" notuyla bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma göre BluTV, 2 gün boyunca ücretsiz olacak.

1 OCAK 23:59’A KADAR ÜCRETSİZ

BluTV, yaptığı paylaşımla 2 gün sürecek ücretsiz erişim yapılabileceğini söyledi. 1 Ocak 2021 23:59‘a kadar sürecek ücretsiz erişim için platform Yılbaşında Ücretsiz İzle adında özel bir giriş bölümü oluşturdu. 

Giriş yapabilmek için bu özel bölümden ad soyad, e-posta ve şifre ile kayıt oluşturmak gerekiyor. Ardından Kuponu kullanarak iki gün geçerli olacak ücretsiz izleme özelliğine erişebiliyorsunuz.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; BluTV, dönem dönem içeriklerini herkese açık hale getiriyor. Daha önce Covid-19 salgınının ağır geçtiği dönemde tüm dünya kapanma sürecine gitmişti. O süreçte de platformdaki içerikler 3 gün boyunca ücretsiz yapmıştı. Böylece daha çok kullanıcı çekmek isteyen platform yine içeriklerini herkese açık hale getirdi.

Ücretsiz kupon sonrasında içerikleri izlemeye devam etmek isteyen kullanıcılar için özel bir kampanya açıklanmadı. Fakat BluTV aylık, kredi ve banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 29,90 TL üyelik ücreti mevcut. Yıllık aboneliklerde ise kredi ve banka kartı ücreti 190,80 TL‘ye denk geliyor. Bu yıllık ücreti taksitlendirmek isteyenlere 12 taksitten aylık 15,90 ödeme koşulları veriliyor.


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