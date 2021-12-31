31 Aralık 2021 Cuma, 16:41

Son dönemde ürettiği yapımlarda büyük bir izleyici kitlesi oluşturan dijital yayın platformu BluTV, yeni yıla içeriklerini kısa süreliğine herkese açık hale getirerek giriyor.

Platform, Twitter’da "Kapımızı herkese ücretsiz açtık!" notuyla bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşıma göre BluTV, 2 gün boyunca ücretsiz olacak.

Ayrı ekranlardan, farklı mekanlardan, ortak hislerle yıla veda edebilmek için 1 Ocak 23.59’a kadar kapımızı herkese ücretsiz açtık! Bekleriz. ?? pic.twitter.com/NTR6Sy9Gf5 — BluTV (@BluTV) December 31, 2021

1 OCAK 23:59’A KADAR ÜCRETSİZ

BluTV, yaptığı paylaşımla 2 gün sürecek ücretsiz erişim yapılabileceğini söyledi. 1 Ocak 2021 23:59‘a kadar sürecek ücretsiz erişim için platform Yılbaşında Ücretsiz İzle adında özel bir giriş bölümü oluşturdu.

Giriş yapabilmek için bu özel bölümden ad soyad, e-posta ve şifre ile kayıt oluşturmak gerekiyor. Ardından Kuponu kullanarak iki gün geçerli olacak ücretsiz izleme özelliğine erişebiliyorsunuz.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; BluTV, dönem dönem içeriklerini herkese açık hale getiriyor. Daha önce Covid-19 salgınının ağır geçtiği dönemde tüm dünya kapanma sürecine gitmişti. O süreçte de platformdaki içerikler 3 gün boyunca ücretsiz yapmıştı. Böylece daha çok kullanıcı çekmek isteyen platform yine içeriklerini herkese açık hale getirdi.

Ücretsiz kupon sonrasında içerikleri izlemeye devam etmek isteyen kullanıcılar için özel bir kampanya açıklanmadı. Fakat BluTV aylık, kredi ve banka kartı kullanılarak yapılan ödemelerde 29,90 TL üyelik ücreti mevcut. Yıllık aboneliklerde ise kredi ve banka kartı ücreti 190,80 TL‘ye denk geliyor. Bu yıllık ücreti taksitlendirmek isteyenlere 12 taksitten aylık 15,90 ödeme koşulları veriliyor.