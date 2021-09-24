BluTV dizisi Saygı'nın ikinci sezonu geldi: Ercüment Çözer geri dönüyor
BluTV'de yayınlanan Saygı'nın ikinci sezonu yayınlandı. Yeni sezon, kadroya dahil olan isimlerle dikkat çekti.
Dijital yayın platformu olan BluTV’de yayınlanan Saygı dizisinin ikinci sezonu dün akşam yayınlandı. Fenomen dizi Behzat Ç.'den tanınan Ercüment Çözer karakterini yeniden ekranlara taşıyan seri, ilk sezonun ardından yeni sezon haberiyle de dikkat çekmişti.
BluTV’de izleyicilerle buluşan dizinin birinci sezonunda, Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can başrolleri paylaşıyordu.
Behzat Ç. sonrası BluTV’nin yeni orijinal dizilerinden biri olan ve toplumda yaşanan yozlaşmayı kendi yöntemleriyle çözmeye çalışan Ercüment Çözer’in yaşadıklarını anlatan Saygı dizisi, ilk sezonuyla Ekim 2020’de yayınlandı. Toplamda 8 bölümden oluşan ilk sezon sonrası yapımın devam edeceği ve yeni bir sezon ile geleceği de kısa süre sonra duyuruldu.
Çekimleri geçen haziran ayında başlayan yapım, bir önceki sezonun yayınlanmasından 11 ay sonra hayranlarının karşısına çıktı. 23 Eylül itibarıyla (saat 19.00’dan itibaren) ilk bölümü yayınlanan yapım, haftada bir bölüm olmak üzere BluTV’de olmaya devam edecek.
Dizinin yeni sezonu da, tıpkı ilk sezonda olduğu gibi 8 bölümden oluşacak.
Saygı'nın ikinci sezon fragmanlarında oyuncu kadrosuna katılan yeni karakterler olduğu biliniyordu. Yeni sezonda dizinin kadrosuna, Sarp Akkaya ve Damla Sönmez de dahil oldu.
Dizinin ilk bölümünü BluTV'de izlenebilir.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı
- Öğretmenden öğrencilere skandal sorular
- Serdar Ortaç'tan skandal ifadeler!
- 7 isim hakkında ihraç kararı
- Yabancı bankalardan 'Türkiye' tahmini
- Eski MİT'çinin dosyasındaki sır rapor
- Kaya'dan zehir zemberek sözler
- Sinemasal kurucusu Enes Kaya’ya silahlı saldırı
- Kılıçdaroğlu sert konuştu