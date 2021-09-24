BluTV dizisi Saygı'nın ikinci sezonu geldi: Ercüment Çözer geri dönüyor

24 Eylül 2021 Cuma, 11:26

Dijital yayın platformu olan BluTV’de yayınlanan Saygı dizisinin ikinci sezonu dün akşam yayınlandı. Fenomen dizi Behzat Ç.'den tanınan Ercüment Çözer karakterini yeniden ekranlara taşıyan seri, ilk sezonun ardından yeni sezon haberiyle de dikkat çekmişti.

BluTV’de izleyicilerle buluşan dizinin birinci sezonunda, Nejat İşler, Boran Kuzum, Miray Daner ve Erkan Can başrolleri paylaşıyordu.

Behzat Ç. sonrası BluTV’nin yeni orijinal dizilerinden biri olan ve toplumda yaşanan yozlaşmayı kendi yöntemleriyle çözmeye çalışan Ercüment Çözer’in yaşadıklarını anlatan Saygı dizisi, ilk sezonuyla Ekim 2020’de yayınlandı. Toplamda 8 bölümden oluşan ilk sezon sonrası yapımın devam edeceği ve yeni bir sezon ile geleceği de kısa süre sonra duyuruldu.

Çekimleri geçen haziran ayında başlayan yapım, bir önceki sezonun yayınlanmasından 11 ay sonra hayranlarının karşısına çıktı. 23 Eylül itibarıyla (saat 19.00’dan itibaren) ilk bölümü yayınlanan yapım, haftada bir bölüm olmak üzere BluTV’de olmaya devam edecek.

Dizinin yeni sezonu da, tıpkı ilk sezonda olduğu gibi 8 bölümden oluşacak.

Saygı'nın ikinci sezon fragmanlarında oyuncu kadrosuna katılan yeni karakterler olduğu biliniyordu. Yeni sezonda dizinin kadrosuna, Sarp Akkaya ve Damla Sönmez de dahil oldu.

Dizinin ilk bölümünü BluTV'de izlenebilir.