"Kadın Gözüyle Afrika’da Fotoğrafçılık" sergisi Ankara'da açıldı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 17:12

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında, Hamamönü'ndeki Afrika Evi'nde açılan sergide, kıtaya özgü objeler ve fotoğraf sanatçısı Sevde Sevan Usak Saita'nın eserleri sanatseverlerin beğenisine sulundu.

Sergi hakkında bilgi veren Saita, Tanzanya'da evlendikten sonra orada yaşamaya başladığını, dünyada ve Afrika kıtasındaki farklı ülkelerde fotoğraf çektiğini söyledi.Yaklaşık 20 yıldır fotoğrafçılıkla uğraştığını anlatan Saita, Afrika'daki fotoğrafları son 10 yılda çektiğini belirtti.

Sergiyi açma amacının, Afrika'ya farklı açılardan bakılması olduğunu ifade eden Saita şöyle konuştu:

"Genelde Afrika ile ilgili şöyle bir algımız var; Sahra kuşağı ülkelerinden kaynaklı Afrika'nın sadece çölden ibaret olduğunu düşünme eğilimimiz var. Bir taraftan Afrika'nın sadece fakirlikle tanımlanan kısmına dair bilgimiz var. Ama bugün burada bu semineri yapmamız ve sergiyi açmamızın temel sebebi Afrika'nın olağanüstü kültürel zenginliği var. İnanılmaz sanat eserleri var ve insanlar çok renkliler. Bunlara özellikle değinmek istedik."