‘’Kadın Oyunları Festivali’’ başladı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:05

Güncelleme: 03.05.2023 - 15:05

Konyaaltı Belediyesi, Avrupa’nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festivalin açılışı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Fuaye alanında yapılan açılış kokteylinde, farklı meslek gruplarından 20 kadının resimleri ve Belgin Dalar imzasıyla resim sergisi yer aldı.

Festivalin ilk etkinliği olan Begül Erhan’ın klasik gitar resitalinin sonunda sanatçı uzun süre alkışlandı.

"DEPREMZEDE KIZ ÇOCUKLARI YARARINA"

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Kadın Oyunları Festivali’nin normal şartlarda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yer aldığı haftada planlandığını fakat yaşanan deprem felaketi nedeniyle açılışının bugün yapıldığını söyledi. Bostan, festivalin, deprem bölgesinde bir şekilde zarar görmüş, eğitimlerine eksiklerle devam edebilen kız çocuklarına adandığını aktardı. Kadınların şiddet görmediği, çocukların öldürülmediği, gazetecilerin suçsuz yere içeri atılmadığı günlerin çok yakın olduğunu söyleyen Bostan, ‘’Kadın oyunları festivalinin açılışını, gelecek tüm güzel günlere adayarak yapıyoruz’’ dedi.