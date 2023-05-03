13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali 16 Mayıs'ta başlıyor

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek olan Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 6, yurt dışından 4 tiyatro topluluğu oyun sergileyecek.

AA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:50
13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali 16 Mayıs'ta başlıyor
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13. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde, Türkiye'den ve yurtdışından olmak üzere 10 oyun sergilenecek. 16 Mayıs saat 20.00'de başlayacak.  Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Birliği (UNIMA) üyesi Durmuş Benli "Karagöz Hacivat Gölge Oyunu Tasvir Yapım ve Oynatımı" atölyesini, Gökçesu Ulukut ve Selge Ezgi Zından ise "Kukla Yapım Atölyesi"ni küçük sanatseverlerle buluşturacak. 

FESTİVAL TARİHLERİ 

Antalya Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, festival, 16-26 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Salonu'nda perde açacak.

SERGİLENECEK OYUNLAR

Ankara Devlet Tiyatrosu "12 Öfkeli", G. Musrepov Kazak Akademik Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu "Karagöz", İzmir Devlet Tiyatrosu "Şerbet Hanım'ın Deli Aşkları", Erzurum Devlet Tiyatrosu "Ana-Dolu (Milli Mücalenin Cesur ve Kayıp Kadınları)", Bursa Devlet Tiyatrosu "Othello", Yunanistan Art Vouveau Tiyatrosu "Ay'daki İlk Çift", Van Devlet Tiyatrosu "Scapın'in Dolapları", Küba Ecos Company "Bernarda, Hayır!", İstanbul Devlet Tiyatrosu "Kafkas Tebeşir Dairesi", Romanya Craiova Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu "Takma Kafana" adlı eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.


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