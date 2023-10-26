Kadınlar geleneksel halı ve kilim dokumacılığını yaşatıyor

Yayınlanma: 26.10.2023 - 14:30

Güncelleme: 26.10.2023 - 15:22

Çekerek Halk Eğitim Merkezince açılan halı ve kilim dokuma kurslarında, usta öğreticiler tarafından kursiyerlere verilen eğitimlerle, kaybolmaya yüz tutmuş yöreye özgü motiflerin halı ve kilimlere işlenerek gelecek kuşaklara aktarılması sağlanıyor. Açılan kurslarda farklı bölgelerin yöresel motifleri halı ve kilimlere dokunarak geçmişte yapılan geleneksel çalışmalar canlı tutuluyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda dokumacılığın öğretilmesi ve motiflerin yaşatılması için başta ev kadınları olmak üzere birçok kadın kursiyer, hünerli elleriyle usta öğreticiler eşliğinde halı ve kilim dokuyor.

Geçmişte kullanılan motifleri halı tezgahlarında dokuyan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de unutulmaya yüz tutmuş motiflerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SUNUYORLAR

Çekerek Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan Fatma Kizir, halı ve kilim dokuma kursunda 12 kursiyerin bulunduğunu söyledi. Kizir, “Biz burada unutulmaya yüz tutmuş geçmiş esintileri günümüze geri getirmeye çalıştık. Çalışmalarımızda yün ipler kullanıyoruz, hanımlar burada hem eğleniyorlar, hem zaman geçiriyorlar hem de aile bütçelerine katkı da bulunuyorlar. İsterlerse onlarda usta öğretici olabiliyorlar. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanat ve bu sanatı gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bizde atalarımızdan kalan el sanatlarını günümüze taşıdık, her kesime ulaştırmak istiyoruz.” dedi.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ SANATI YAŞATIYORUZ

Kursiyerlerden Leyla Çekerek ise, “Daha önce ilçemizde bu tarz bir kurs olmadığı için hocamız sayesinde bu kursla tanıştık. Burada etnik desenlere sahip kilimler, halılar dokuyoruz. Kursumuzun devam etmesini istiyoruz. Bölgelere ait kültürleri yansıtan motifleri dokumaya çalışıyoruz. Özellikle ev hanımları için kurs çok iyi oluyor. Üretilen ürünler hocamız aracılığıyla satılıyor, biz de gelir elde ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatın devam etmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

İLMEK İLMEK DOKUYORUZ

Evden fırsat buldukça kursa halı ve kilim dokuduğunu belirten Ferda Vatansever de, “Ev hanımıyım, 3 çocuğum var, evden fırsat buldukça kursa geliyorum. Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda hocamız aracılığıyla halılarımız satılıyor ve aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz. İlmek ilmek kilimlerimizi dokuyoruz, el emeği göz nuru ürünlerimiz ortaya çıkıyor.” ifadelerine yer verdi.