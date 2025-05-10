Kalender Pide filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kalender Pide filmi nerede çekildi?
Komedi temalı bir yapım olan Kalender Pide filmi, 2 Mayıs 2025’te film severlerin karşısına çıktı. Peki, Kalender Pide filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kalender Pide filmi nerede çekildi?
Komedi sinemasına yeni bir soluk getirmeyi hedefleyen Kalender Pide Salonu 2 Mayıs 2025'te vizyona girdi. Peki, Kalender Pide filminin konusu ne, oyuncuları kim? Kalender Pide filmi nerede çekildi?
KALENDER PİDE FİLMİNİN KONUSU NE, OYUNCULARI KİM?
Kalender Pide, tesadüfen birbirlerinin hayatına giren iki adamın başına gelenleri konu ediyor. Babasından kalan restoranı işleten Kalender’in işleri son zamanlarda pek iyi gitmez. Bu sırada Kalender, restoranının mal sahibi tarafından satışa çıkarıldığını öğrenir. Kalender, hayatına beklenmedik bir şekilde giren Öcü ile birlikte restoranın satışını engellemek için türlü yollar dener.
Oyuncular:
- Tolga Çevik – Kalender
- İbrahim Büyükak – Öcü
- Esra Ruşan
- Almila Ada – Filiz
- Mustafa Kırantepe
- Gafur Uzuner
- Ekrem Aral Tuna – Köfte
KALENDER PİDE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Kalender Pide adlı sinema filmi Bursa'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi İznik'te çekilmiştir.
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