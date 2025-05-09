Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin oyuncuları kim?
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin yönetme koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Arndt, Michael Lesslie üstleniyor. Peki, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin oyuncuları kim?
KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?
Coriolanus Snow'un (Tom Blyth) Panem'in zalim Başkanı olmadan yıllar önce, 18 yaşında olduğu döneme dönüyoruz. Genç Coriolanus yakışıklı ve çekicidir. Snow ailesi zor zamanlar geçirmiş olsa da Onuncu Açlık Oyunları için bir akıl hocası olarak seçildiğinde kaderinde bir değişiklik şansı görür, ancak yoksul 12. Mıntıka'dan haraç kızı Lucy Gray’e (Rachel Zegler) akıl hocalığı yapmakla görevlendirilince sevinci kursağında kalır.
KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Coriolanus Snow
Rachel Zegler
Hunter Schafer
Peter Dinklage
Viola Davis
Jason Schwartzman
Josh Andrés Rivera
Ashley Liao
Mackenzie Lansing
Flora Li Thiemann
Dexter Sol Ansell
Rosa Gotzler
KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e sert sözler!
- Lisede dehşet: 2 kişiyi vurdu
- İşte CHP ile AKP arasındaki fark!
- 'Çok yakın zamanda...'
- Emekliler ve memurlar ne kadar zam alacak?
- Beni cezalandıran hâkim ‘tanıdık’ çıktı
- Erdoğan gerçeği bu kez partisinden dinledi!
- 'Çok sayıda AKP’linin bu Londra merakı nedir?'
- Özel'den 'diploma' ve 'Özgür Çelik' çıkışı
- Önce Selçuk Bayraktar şimdi de Güler Sabancı...