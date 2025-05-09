Yayınlanma: 09.05.2025 - 21:48

Güncelleme: 09.05.2025 - 21:48

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin yönetme koltuğunda Francis Lawrence oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Arndt, Michael Lesslie üstleniyor. Peki, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin konusu ne? Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin oyuncuları kim?

KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN KONUSU NE?

Coriolanus Snow'un (Tom Blyth) Panem'in zalim Başkanı olmadan yıllar önce, 18 yaşında olduğu döneme dönüyoruz. Genç Coriolanus yakışıklı ve çekicidir. Snow ailesi zor zamanlar geçirmiş olsa da Onuncu Açlık Oyunları için bir akıl hocası olarak seçildiğinde kaderinde bir değişiklik şansı görür, ancak yoksul 12. Mıntıka'dan haraç kızı Lucy Gray’e (Rachel Zegler) akıl hocalığı yapmakla görevlendirilince sevinci kursağında kalır.

KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Coriolanus Snow

Rachel Zegler

Hunter Schafer

Peter Dinklage

Viola Davis

Jason Schwartzman

Josh Andrés Rivera

Ashley Liao

Mackenzie Lansing

Flora Li Thiemann

Dexter Sol Ansell

Rosa Gotzler

KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.